Sesterské pěvecké duo známé jako Martha & Tena bylo velmi populární především v 70. letech. I když se cesty sester na čas rozdělily, zase se spojily. Dodnes jsou spolu a jsou velmi aktivní. Svou bohatou kariéru propojily s řeckými kořeny. Sice jim táhne na osmdesát, jsou to ale stále pěkné „holky“.

Do nové vlasti

Ač jsou řeckého původu, jak víme, obě sestry Elefteriadu se narodily v tehdejší Jugoslávii, ve městě Bulkes (dnes Maglić, Srbsko). Starší Martha přišla na svět 12. září 1946, Parthena známá jako Tena o dva roky později, dne 16. dubna. Rodiče utekli z Řecka před občanskou válkou a v roce 1950 se stejně jako mnoho Řeků usadili v Československu. Maminka jim zemřela, když byly malé, a tak vyrůstaly v dětském domově pro řecké děti v Ivančicích.

O tom, že by chtěly být zpěvačkami nikdy neuvažovaly. Tenu v době dospívání bavilo šití, Martha chtěla být lékařkou, medicínu také skutečně začala studovat. Po roce přešla na psychologii, kterou kvůli zpěvu dokončila na Karlově univerzitě dálkově. Jako psycholožka promovala v roce 1980. A jak jim zpěv „zkřížil“ cestu?

Na vrchol

Tenu prý zpívání nikdy nelákalo, ale okolo 60. let, když se dral na scénu big beat, a vznikala různá hudební uskupení, zpěv a hudba zněly všude, v klubech, na diskotékách, i ony se nechaly „vtáhnout“ a chodily do pěveckého sboru. A pak jim snad sami řečtí bohové seslali v polovině 60. let „do cesty“ hudebníka Aleše Sigmunda, který si je vzal pod svá ochranná křídla v kapele Vulkán. Z ní krátce nato odešli sourozenci Ulrychovi a sesterské pěvecké duo bylo na světě.

close info YouTube / YouTube zoom_in V hudebník začátcích jim pomohl vynikající hudebník a kytarista

Temperamentní „řecké“ krásky si brzy získaly srdce posluchačů a přišly první úspěchy. Vyhrály soutěž Hledáme nové talenty, záhy nato nahrály první singl. Koncertovaly a společně se svým kapelníkem také stáli u zrodu rozhlasové pořadu Hromosvod, ke kterému Martha nazpívala úvodní znělku a uváděla pořady o nových bigbeatových skupinách.

close info YouTube zoom_in Získat si přízeň diváků jim netrvalo dlouho

Přišly další úspěchy v Bratislavské lyře, Děčínské kotvě, na mezinárodním hudebním Festivalu v Sopotech. Na počátku 70. let jim hit Zpívej tu píseň kouzelnou přinesl nejen velkou popularitu, ale několikaletou spolupráci s Bobem Frídlem. Martha si s jeho kapelou dokonce zazpívala jako Julie v muzikále Dva šlechtici z Verony. V té době byly „holky“ tak populární, že Opavia dokonce uvedla na trh oříškové oplatky TENA a oříškočokoládové s názvem MARTA.

Jeden z prvních velkých hitů si můžete připomenout na nísledujícím videu:

„Objížďka“

Jejich cesty se na čas rozdělily v roce 1976, když se Tena provdala za hudebníka Juraje Čierného a odstěhovala se za ním do Bratislavy. S ním (někdy i také se sestrou) pak několik let s přestávkami vystupovala ve Skandinávii. Po deseti letech skončilo jejich manželství „přátelským“ rozvodem, ještě dlouho však v jeho kapele zůstala, dodnes jsou kamarádi. Mají spolu krásná dvojčata (*4. prosince 1985). Dcera Tena pracuje v cestovním ruchu, syn Marko je rapper známý jako Ektor.

Chvilku ještě zůstaneme u osobních životů. Také Martha si své lásky, ať větší či menší, našla mezi umělci. Randila s Jiřím Hrzánem, na šest let spojila svůj život s Vladimírem Kratinou. Nakonec se na krátký čas stala ženou švédského muzikanta. Pojila je láska a prstýnky, nikoli stejná cesta. Ani jeden z nich se nechtěl té své vzdát, a manželství na dálku, jak oba usoudili, nemělo význam. „Sbohem“ nebylo bolestné, jediné, co Marthu mrzí, že zůstala bez dětí.

Pro starší ze setster jsou 80. léta obdobím sólové dráhy. Hrála v divadle Semafor, hostovala a zpívala třeba s Bacily Vaška Neckáře, v Orchestru Československé televize, v divadle Ypsilon, vydala několik singlů i své samostatné LP. V roce 1990 také velmi úspěšnou publikaci Řecká kuchyně Marthy Elefteriadu (doplněné vydání 2021). Ta byla možná takovou první vlaštovkou „řecké“ cesty.

close info YouTube / YouTube zoom_in Martha se prosadila i jako sólová zpěvačka

Za řeckými kořeny

Na tu se setry vydaly společně v 90. letech. Ještě, než se spolu s nimi na ni vydáme, jen malá odbočka. Přestože se v jejich repertoáru objevovaly řecké písničky už předtím, zemi svých předků poprvé navštívily až v roce 1975. Setkaly se svou velkou rodinou a začaly poznávat řecké zvyky a tradice. Hlavou jim sice probleskla myšlenka odstěhovat se tam, jako to udělalo mnoho Řeků, ale za svůj domov považují zemi, kde prožily svá „poprvé“ a měly práci, která je bavila.

Zpět k jejich opětovné společné práci. Vydaly CD Nejkrásnější řecké písně, za které před pěti lety získaly platinovou desku, pro Českou televizi natočily medailon Řecko 92. Téhož roku se s Georgií Zervas staly spoluzakladatelkami nadace Filhelenia na podporu řecké kultury.

close info YouTube zoom_in Řecké písničky...

Nové tisíciletí se už nese převáženě jen v řeckém duchu. Zpívají, vydávají desky, z nichž poslední Všechny barvy moře vyšlo v roce 2021. Před dvaceti lety s hudebníky Jannisem Asarlidisem a Thomasem Petsinisem založili kapelu Colchida, jíž repertoárem byly řecké lidové písně, ryze řecký hudební styl rebetiko a folk 20. let minulého století.

Vydaly autobiografickou knihu Martha a Tena DVOJHLASNĚ (Ikar, 2007), která letos vyšla jako audiokniha.

S krví řeckých múz aneb co dělají dnes

K vůni Řecka také patří nádherné tance. Jejich kurzy už více než deset let vede průbojnější Martha. Společně sestry pořádají pro „řecké“ tanečníky i veřejnost Řecké večery s živou hudbou. Kromě toho mají i své další programy. S kapelou Professor v Největší pecky zpívají české hity 70. a 80. let. V Písních z řeckého pobřeží nabízejí nejkrásnější písně ze svého řeckého repertoáru, s vyprávěním a besedou.

Nelze nezmínit, že velkým koníčkem Marthy je fotografování a má za sebou několik úspěšných výstav, z nichž poslední nese název Řecké okamžiky. Koníčkem Teny je „být babičkou“ vnučky Valentiny. Obě naši českou kulturu obohatily o nádech země bohů a múz.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Martha & Tena požehnány řeckými můzami vůbec nestárnou

