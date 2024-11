Externí autor 11. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Dvě půvabné zpěvačky okouzlily v 70. letech miliony Čechů a staly se skutečně slavné. Na české hudební scéně jsou přes padesát let a rozhodně nemají v plánu skončit. Jejich dětství a pěvecké začátky nebyly vůbec jednoduché. Dokážete poznat, o koho jde?

Dětství strávily po dětských domovech

Sesterské duo českých zpěvaček řeckého původu si podmanilo české obecenstvo na dlouhých padesát let a ve své pěvecké kariéře rozhodně nemají v plánu polevit. Obě dvě se narodily po druhé světové válce v bývalé Jugoslávii. V roce 1950 přišly do tehdejšího Československa, kdy utíkaly před občanskou válkou v Řecku.

Tehdy si obě dvě myslely, že v Československu budou jen krátkou dobu. „Naši původně věřili, že jsme v Česku jen na rok dva – a pak se přestěhujeme do Řecka. Stýkali se většinou s krajany a zřejmě se snažili určité kulturní zvyky udržet, jak to u první generace přistěhovalců bývá," prozradily v rozhovoru pro Novinky.cz

Přitom stačilo málo a místo Československa se ocitly v Maďarsku. „Stačilo málo, a byly z nás Maďarky. Otec totiž trval na tom, abychom se přestěhovaly za ním. Netuším, jak to maminka dokázala, ale nakonec ho přesvědčila, aby přijel on za námi," svěřily se pro Brněnský deník. Jejich otec jezdil s trolejbusem a maminka pracovala v dětském domově.

Když dívkám nebylo ještě deset let, tak jim zemřela maminka na rakovinu. „Maminka nám ale umřela, ještě než nám bylo deset let, a tak jsme se sestrou v domově skončily znovu. Dohromady jsme jich prošly pět," svěřila se starší sestra s tím, že to pobyt v dětském domově nebyl zas tak strašný, neboť v dětském domove v Ivančicích u Brna tamní ředitelka objevila jejich velký hudební talent.

Pěvecké začátky

„Byly jsme tam jediné Řekyně a všichni po nás na začátku chtěli, ať zazpíváme nějakou řeckou písničku. Paní ředitelka přivedla ostatní děti a my jsme spustily. Když jsme dozpívaly, rozhostilo se ticho. Byla to dramatická chvíle jako v nějakém americkém filmu," zavzpomínala jedna ze sester s tím, že ředitelka domova se rozplakala dojetím.

V šedesátých letech začaly vystupovat se sourozenci Ulrychovými a jejich nejstarší nahrávky pocházejí z roku 1968, kdy natáčely pro brněnský rozhlas a téhož roku jim vyšel singl Tam chtěla bych být. Zlom v jejich kariéře nastal v roce 1970. Obě sestry se zúčastnily oblíbené soutěže Bratislavská lyra a publikum doslova šílelo.

„Dlouho jsme byly na prvním místě, ale ke konci začala porota různě kalkulovat s body, aby mohla vyhrát slovenská zpěvačka Marcela Laiferová. Bylo by to poprvé, kdy by Lyru vyhrál slovenský interpret," řekla a dodala, že lidé to brali jako podvod a začali se bouřit. „Lidé v sále to brali jako podraz vůči nám. Ale paradoxně nám to pomohlo. Když vyhlásili vítězku, tak se ozval šílený pískot, kdežto my na druhém místě jsme měly obrovský potlesk," dodala.

Do roku 1992 sestrám vyšlo dohromady osm LP desek. V roce 1971 se jim podařilo dokonce pětkrát vyprodat Lucernu a koncerty měly i na výletních lodích. „Bývaly jsme třeba půl roku tam a čtyři měsíce tady, takže se o nás doma tolik nevědělo. Ve Švédsku to ale bylo krásné a zajímavé. Stalo se mi třeba, že jsem při severské zimě čtrnáct dní neviděla denní světlo."

Krásný, ale složitý osobní život

S muži to měly obě dvě sestry poněkud složitější. „V roce 1976 jsem se vdala za slovenského muzikanta a přestěhovala se za ním do Bratislavy. Tím se trochu rozvolnila i naše spolupráce s Marthou. Po deseti letech jsem se rozvedla, důvodem byla „únava materiálu“. Ale ještě dlouho jsme jezdili v jedné kapele a dodnes jsme zůstali kamarádi," vtipkuje jeda ze sester, která má dvojčata, z nichž jeden je slavný český rapper Ektor.

„Otcem mých dvojčat, kterým je 34 let, se pak stal jeden herec. Ale nežila jsem s ním, rozhodla jsem se, že budu samoživitelka. Ovšem děti umí dělat krásné, jak prokázal i později," dodala pro Novinky.cz s úsměvem. Její sestra to měla podobně. „U chlapů se mi vždycky líbilo, když v nich zůstal kus kluka a bláznovství," vysvětluje.

Mezi její partnery patřily známé osobnosti. „Jirka Hrzán byl roztomilý a zábavný, i když po římsách za mnou nelezl, to bych mu zakázala. Vláďa Kratina kupodivu moc bláznivý nebyl, dost o věcech přemýšlel, přesto jsme spolu zůstali šest let. Pak jsem na lodi, kde jsme s Tenou účinkovaly, poznala švédského muzikanta. Dokonce jsme se vzali, ale ani jeden se nechtěl vzdát svých závazků," dodala sestra. Pokud stále nevíte, o koho se jedná, tak my vám to prozradíme. Jsou to zpěvačky Martha a Tena Elefteriadu.

