Říká se, že pravá láska nehledí na vzhled ani věk. To druhé platí v případě zpěváka Martina Chodúra, který si navzdory hejtům prosadil starší manželku. Poznali byste na nich věkový rozdíl?

Pravá láska

Láska se nás na nic neptá. Zkrátka buď je, anebo není. V případě zpěváka Martina Chodúra to ale láska byla. Zamiloval se do své manažerky, o mnoho let starší Ivony Selníkové.

A zamiloval se až tak, že se nakonec rozhodl vzít si Ivonu za svou manželku. Ivona letos v červnu oslavila své 51. narozeniny.

Společně s Chodúrem vychovávají syna, který se narodil po 6 letech společného soužití a kterému je nyní osm. Navzdory výraznému věkovému rozdílu si Martin Chodúr svůj vztah i manželství užívá.

Netají se tím, jak moc svou ženu miluje. To dokázal také v den jejích narozenin, kdy na svou sociální platformu napsal: „Dnes slaví narozeniny moje Ivonka! Nemám slov, abych vyjádřil, jak moc ji miluji."

Lásku, kterou ke své ženě cítí, se Chodúr pokusil před pár lety vyjádřit také v písni „Blíženci", kterou složil právě pro Ivonu.

Poznáte věkový rozdíl?

Ačkoliv většina lidí z jejich okolí jim lásku ze srdce přeje, najdou se i tací, kteří si nedopustí uštěpačné poznámky typu: „Maminka by si mohla dát udělat víčka."

Martin Chodúr - Píseň o mé zemi:

Zdroj: Youtube

Právě tento komentář se objevil pod Chodúrovým přáním k Ivoniným narozeninám. S podobnými hejty se pár setkává často, hlavně na počátku jejich vztahu jich byla velká spousta.

Martin na rady ostatních nedal a jediné, co poslechl, byl hlas jeho srdce. Ivonu miluje a navzdory těmto hejtům si starší manželku prosadil. Žijí spolu spokojeně už krásných 14 let.

Ke komentáři o víčkách napsal: „Ivonka má takto víčka přirozeně od dětství a mě se to náhodou velmi, velmi líbí! Poprosím vás o slušnost. Nevadí, že jsme na internetu. Z očí do očí byste jistě mluvila jinak!"“

Chodúrova manželka Ivona je ve skutečnosti krásnou ženou, která o sebe velmi dbá. Vítěz Superstar z roku 2009 je na ni právem hrdý.

Poznali byste, jaký věkový rozdíl oba partnery dělí? Pokud jste tipovali pár let, pak možná budete překvapení. Ivona je starší o úctyhodných 17 let. Vidět to na ní ale rozhodně není. Navíc věk je, pokud jde o lásku, jen nepodstatné číslo.

Zdroje: www.blesk.cz, www.idnes.cz, zeny.iprima.cz