Seriál Přátelé zeleného údolí si získal srdce diváků nejen díky obsahu, krásným záběrům přírody, ale i hercům. Malého městského kloučka Pavlíka, který se přátelí s moudrým hajným Horynou, si zahrál Martin Čížek. I když se mihl ještě v několika filmech, herectví ho nezlákalo. Baví ho jiná práce.

Do údolí

Když se režiséři František Mudra a Vojtěch Skopal chystali na natáčení dvanáctidílného seriálu, hledat malého herce pro obsazení postavy kloučka Pavlíka se vypravili do školních lavic. Martina Čížka (*15. 7. 1968) si vybrali z pěti stovek školáků nejen proto, že se dokázal hezky vyjadřovat a mluvit, upoutala je i jeho zrzavá kštice.

close info YouTube zoom_in V seriálu byl Martin alias Pavlík hodný klouček, za kamerou občas pozlobil

Hajného Horynu, který Pavlíka zaujal svou moudrostí a vztahem k přírodě, neobdivoval Martin jen jako postavu v seriálu. Uznávaného slovenského herce Vlada Müllera, který ho ztvárnil, si nesmírně vážil nejen jako kluk. I po letech na něho vzpomíná jako na nesmírně charismatického a dobrosrdečného člověka, který mu pomohl při natáčení i v životě. Setkal se ním i po letech a spolu si příjemně popovídali a zavzpomínali.

close info YouTube zoom_in Vlada Müllera si Martin ČÍížek vážil

Splněná přání

Martin Čížek chtěl studovat práva, na právnickou fakultu ho kvůli velkému počtu uchazečů nepřijali. A tak si musel odsloužit základní vojenskou službu, kde si ho starší mazáci kvůli seriálu dobírali. Po vojně dostal nabídku pracovat v rodné Ostravě jako horník v dole. Dobrým platem a vidinou bytu se nechal zlákat, i když toužil vystudovat vysokou školu. Když důl zavřeli, začal působit jako referent na úřadu práce. Přitom si plnil svůj sen a dálkově vystudoval profesní poradenství.

Po dostudování se dal na pojišťovnictví jako pojišťovací agent. Práce mu vyhovuje, baví ho i uživí. Jako žák a dorostenec hrál fotbal za Baník Ostrava. Chtěl to dotáhnout až do ligových utkání, což se mu ale nepodařilo. Přání zahrát si v lize se mu vyplnilo jako šestatřicetiletému stolnímu tenistovi, když reprezentoval TTC Vítkovice v extralize. To, co však chtěl nejvíc, je spokojená rodina. I to se mu splnilo. Spolu se ženou vychoval dcery Adrianu (*1998) a Veroniku (*2000).

Nabídky na nějakou tu roli ještě občas dostal už i jako dospělý, s úsměvem a díky je odmítnul. A pokud si chce někdy zahrát, zaskočí si do kasina. Není žádný hazardní hráč, je to pro něho takové vzrušující zpestření.

close info Alexandr Satinský zoom_in Z Martina ČÍížka je dnes pojišťovací agent

Zdroje: celebwiki.blesk.cz, www.blesk.cz, www.idnes.cz