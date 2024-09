Externí autor 8. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Sára Dejdarová je nadané dítě slavného otce, kterého už od pohledu nezapře. Tu a tam se najde příležitost ji zahlédnout i ve společnosti.

Čas je neúprosný, a to si také velmi dobře uvědomuje oblíbený herec Martin Dejdar. Nedávno svou už dávno ne malou holčičku, dceru Sáru, doprovodil jako pyšný tatínek na maturitní ples.

„Je to rychlejší, než si myslíte. Nejen, že jí je už 18, ale je i chytrá... inu, celá maminka. Sáro, jsi skvělá,“ nešetřil chválou dojatý táta a trochu zabilancoval.

Sára už je dospělá slečna a kdykoli ji uvidíte vedle otce, je vidět, jak oba přímo září. Je zcela nepřehlédnutelné, že po něm zdědila přinejmenším krásné tmavé kučeravé vlasy. Z nich obou vyzařuje harmonie a hluboký vzájemný vztah.

Proslulý otec

Martin Dejdar se může pyšnit dvěma dětmi, které mu dělají radost, kromě Sáry také starším synem Matějem.

Martin svou první hlavní roli dostal ve filmu Šakalí léta (1993), aby následně pokračoval a vynikl ve snímcích Učitel tance (1994) o nemoci a touze po životě – a filmu Amerika (1994), který byl natočen podle stejnojmenné literární předlohy Franze Kafky.

Popularitu si získal i v seriálech, například Zdivočelá země, Konec velkých prázdnin (podle stejnojmenného románu Pavla Kohouta) nebo v komediálním Comebacku, kde hrál metalového fanouška a pivaře Ozzáka.

Od roku 2019 hraje mjr. Josefa Strouhala v seriálu Specialisté. Někteří možná znají především jeho hlas, protože pro českou variantu seriálu dabuje Barta ze Simpsonových.

Herecká zkušenost dětí

Sářin otec podle všeho nijak nenaléhal, aby se dcera věnovala stejné kariéře jako on. A byl přesvědčen, že na její případné nadání dokáže nahlédnout dostatečně kritickým okem.

„Sára je rozhodně velká exhibicionistka a srandistka. Pokud se bude chtít vydat hereckým směrem, jsem schopný poznat, jestli má talent, nebo ne. Rád ji v herectví podpořím, či naopak rozumně jí rozmluvím, aby se vydala jinou cestou,“ tvrdil.

Sára si před lety zahrála roli malé Aničky v pohádkovém rodinném filmu Dukátová skála (2018), který vypráví o skupině dětí rozhodnutých najít poklad v okolí hradu Lukova. Nechybí zjevení Černé paní a zlého purkrabího, složité vztahy s rodiči i rodičů mezi sebou navzájem. Skála se otevírá, aby vydala své tajemství – nebo někoho pohltila navždy. Martin Dejdar ve filmu ztvárnil postavu kastelána.

Chvíli se tudíž zdálo, že Sára by mohla jít ve šlépějích slavného otce a dát se na filmovou dráhu.

„Dopadlo to ale opačně, jedno natáčení ji natolik vyškolilo, že s hraním sekla. Raději studuje a věnuje se tancování, to jí jde skvěle,“ komentoval to Martin Dejdar.

Její pětadvacetiletý bratr Matěj, který se jinak zhlédl především v hokeji, oproti tomu k filmu přilnul o něco víc než ona. Rodina strávila nějakou dobu v zahraničí, na Floridě, mimo jiné kvůli jeho rozjíždějící se sportovní kariéře, kdy hrál v mládežnickém týmu Tampy Bay – nicméně natáčení se účastnil v Čechách.

Zahrál si v nostalgickém filmu Stáří není pro sraby z roku 2022, kde se objevil po boku otce a dědečka. V témže roce také v dramatickém vztahovém snímku Když prší slzy, jenž byl natočen podle skutečných příběhů.

V roce 2018 si zahrál v komediálně dramatickém filmu Kluci z hor, kde se opět ukázal spolu s otcem. Tento film byl promítán také v zahraničí, v Kalifornii.

Dejdarovi rozhodně mají talentované ratolesti, na které mohou být pyšní.

Zdroje: www.blesk.cz, www.idnes.cz, www.csfd.cz