Martin Dejdar byl vždy miláčkem žen. Celé roky platí za jednoho z nejvíce charismatických herců. Není se čemu divit, že je hojně obsazován v televizních seriálech a filmech. Vzpomínáte si na to, jak vypadal na začátku kariéry?

Po charismatickém herci toužilo vždy hodně žen. Vysoký, vousatý a vtipný Dejdar měl zástupy obdivovatelek. Jeho srdce ovšem velmi brzy začalo patřit krásné Daniele. Partnery jsou už více než třicet let.

Osudová žena

Fanynky populárního herce měly poměrně brzy smůlu. Martin Dejdar se zamiloval do půvabné Daniely a od té doby si žádné jiné ženy nevšiml. Krásná brunetka po charismatickém herci zatoužila až po nějaké době. Původně si myslela, že je někdo jiný.

„Moje žena si dlouho myslela, že jsem Milan Hein. My jsme spolu vystupovali v představení Faust. Mně se ta slečna hrozně líbila a dospělo to do toho, že všichni kolem věděli, že já s ní chodím, jenom ona ne,“ řekl Martin Dejdar v show 7 pádů Honzy Dědka.

„Manželka tam tancovala a kromě ní tam byla i Adéla Gondíková, Bob Klepl, prostě skvělá parta lidí. Vymýšleli mi taktiku, jak to mám udělat. Ona měla auto, já měl ještě prd. Utíkal jsem na tramvajovou zastávku, v době, kdy už žádná tramvaj nejede. Ona zastavila, že mě tedy vezme. Já jsem tehdy bydlel na Červeným Vrchu a já blbec jí to řekl, tak ona mě vyhodila u Park Hotelu a jela domů,“ vzpomínal na seznámení.

Nakonec se ukázalo, že vytrvalost se Dejdarovi vyplatila. Nyní Martin a Daniela tvoří jeden z nejvíce stabilních párů českého showbyznysu. Společně vychovávají dvě děti Sáru a Matěje. Jejich manželství si prošlo během let hned několika zkouškami. Celá rodina nějakou dobu žila v Americe. Nakonec se rozhodli vrátit do České republiky.

Mimo stěhování na druhý konec světa si Martin s Danielou prošli i dalšími zkouškami. Manžele dost potrápil bratr půvabné brunetky. Nasekal dluhy a měl problémy se zákonem. Dejdar neváhal a snažil se mu pomoct.

Paradoxně i on se dostal kvůli švagrovi do problémů. Společně založili produkční firmu M.D.M. Production a natočili film Panství. Celý tento projekt skončil v záporných číslech. Dejdar dluh zaplatil ze svého.

Martin je do své vyvolené zamilovaný už více než třicet let. Manželé i po této době vypadají naprosto spokojeně. Důkazem toho je, že se ani vzhledově po třiceti letech příliš nezměnili. Půvabná brunetka se pyšní naprosto fantastickou postavou a hustými tmavými vlasy. Známý herec a dabér si stále udržuje své pověstné kudrnaté vlasy. Mimo to má naprosto vytříbený vkus na oblékání.

Nejznámější role

Martin Dejdar je obsazovaný po celou svou kariéru do opravdu výrazných rolí. Svým vzhledem je ideální jak pro komediální, tak pro vážné role. Zářil například v oblíbeném seriálu Comeback, kde ztvárnil Ozzáka. V této roli nosil paruku s dlouhými vlasy. Fanoušci si ho v této image naprosto zamilovali.

Fanynky ho milovaly především jako rokenrolového nadšence ve filmu Šakalí léta. V té době měl vypracovanou sportovní postavu a předváděl dokonalé taneční pohyby po celý snímek. V naprosto skvělé kondici se ukázal i v populární komedii Slunce, seno, erotika. V tomto snímku se nebál odhodit i tričko a ukázat vypracované tělo.

V posledních letech se na televizních obrazovkách objevuje v roli charismatického, drsného majora Strouhala v seriálu Specialisté. Fanynky ho v této roli milují. Dokonce ho na sociálních sítích přirovnávají ke známému herci Melu Gibsonovi.

