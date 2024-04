Český herec a dabér Martin Dejdar, který propůjčil hlas Bártu Simpsonovi a exceloval v Šakalích letech, oslaví letos své 59. narozeniny. A ještě jedno výročí – je už 30 let s jedinou ženou, krásnou manželkou Danielou. Málokdy ji veřejně ukazuje, ale jejich manželství klape výborně už tři dekády.

Mají Martin Dejdar se ženou nějaký recept na spokojené manželství? Pojďme ho společně zkusit odhalit.

Krátce o Martinu Dejdarovi

Martin Dejdar pochází z Vysokého Mýta. Jeho umělecký život začal na pražské DAMU, kde vystudoval herectví.

Hned po studiích následovalo angažmá ve studiu Ypsilon a hostování v mnoha divadelních produkcích, kde hrál role od klasiky až po ty modernější. Filmovým debutem pro něj bylo vystoupení v povídkovém snímku Zelená léta. Ale to stále nebyla ta „léta“, která jej vynesla na výsluní… Ta byla až šakalí.

Jeho herecká paleta je široká, ale byl to právě jeho nezapomenutelný a energický výkon ve filmu Šakalí léta, co z něj učinil hvězdu.

Jeho druhou největší akcí je propůjčení hlasu Bártu Simpsonovi v kultovním animovaném seriálu. V této roli si získal Martin srdce mnoha diváků nejen v Česku, ale i v zahraničí.

Vedle herectví a dabingu se Dejdar věnuje také moderování. Uváděl populární televizní pořady jako Ptákoviny nebo Šance. V současné době jej můžeme vidět v seriálu Specialisté, kde vede oddělení vražd pražské kriminálky.

Manželství, které trvá už 30 let

Ve svém osobním životě má Dejdar jedno z nejstabilnějších manželství českého šoubyznysu. Jeho manželkou je Daniela, se kterou je letos právě 30 let. Tato dlouhá doba společného života je důkazem, že i v showbyznysu může existovat trvalý vztah. A ten recept?

Jak sám Dejdar říká, recept na dlouhotrvající manželství možná neexistuje, ale důležité je mít jasnou představu o tom, co od vztahu očekáváte. „Já nevím, jestli nějaký recept existuje. Je to prostě v lidech, musíte chtít a naučit se překonávat malý i velký obtíže. Člověk také asi musí vědět, co od toho života a vztahu chce,“ říká ke svému šťastnému manželství.

Za zmínku stojí i Dejdarovy vzpomínky na jejich první setkání s manželkou... Provázelo jej totiž komické nedorozumění, kdy byl Dejdar ve společnosti hereckých přátel omylem zaměňován za kolegu Milana Heina. I přesto ale dokázal svou vyvolenou získat a postupně ji přesvědčit o svých citech.

„Manželka tam tancovala, a kromě ní tam byla i Adéla Gondíková, Bob Klepl, prostě skvělá parta lidí… Vymýšleli mi taktiku, jak to mám udělat. Ona měla auto, já měl ještě prd. Utíkal jsem na tramvajovou zastávku, v době, kdy už žádná tramvaj nejede. Ona zastavila, že mě tedy vezme. Já jsem tehdy bydlel na Červeným Vrchu a já blbec jí to řekl, tak ona mě vyhodila u Park Hotelu a jela domů.“

Společenské akce, charita a finance

Daniela Dejdarová pracuje jako stylistka, a to nejen pro Dejdarův hokejový tým HC Olymp, ale také pro nadační fond Kapka naděje, kde pomáhá českým nemocnicím.

Přestože Dejdarovo jméno může být pro mnohé spjato s jeho úspěchy na plátně a v televizi, je také aktivně zapojen do charitativní práce a podporuje komunitní projekty.

S jejich synem Matějem a dcerou Sárou se Dejdar objevuje při společenských příležitostech. Se synem se ukázali vloni třeba na křestu parfému, kde se Martin spolu se synem podíleli na vývoji.

A jak plánují oslavit výročí? S manželkou připravují skromnější oslavu výročí svatby. „Teď to budeme mít pár let trošičku omezené, tím, že začala dcera studovat. Tak ta překvapení budou taková, řekl bych, velmi skromná,“ řekl Martin Dejdar vzhledem k finančním výdajům spojeným se studiem jejich dcery v Americe.

Martin Dejdar i jako mediálně známá tvář zůstává nohama na zemi. Je to zejména rodina, která mu poskytuje základ a motivaci v jeho profesním i osobním životě. Jeho životní příběh ukazuje, že i ve světě zábavy a herectví lze najít stabilitu, pokud jsou vaše priority jasné a pevné.

