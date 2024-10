Externí autor 15. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený herec Martin Dejdar je už více jak třicet let šťastný po boku své krásné manželky Daniely. Vloni, když slavili devětadvacáté výročí od svatby, na celou událost dojemně zavzpomínal. Není divu, kromě toho, že jsou spolu takovou úctyhodnou dobu, vypadala jeho nevěsta skutečně nádherně.

Martin Dejdar se letos může pyšnit tím, že se svou paní oslavili perlovou svatbu. Přesně takovým termínem se totiž označuje doba manželství, když jsou spolu partneři třicet let. A to je vskutku velmi pěkná doba!

„Já nevím, jestli nějaký recept existuje. Je to prostě v lidech, musíte chtít a naučit se překonávat malý i velký obtíže. Člověk také asi musí vědět, co od toho života a vztahu chce,“ odpověděl herec, když byl tázán redakcí Super.cz na to, jaký je jeho recept na spokojené a dlouhotrvající manželství.

Dceřina studia v Americe jsou finančně náročná

Tento dotaz mu byl položen před rokem, tedy když ještě manželé Dejdarovi na perlovou oslavu čekali. I tak se ale herec svěřil, že určitě manželce nějaké překvapení připraví, nicméně záhy dodal, že to nejspíš bude trochu skromnějšího rázu, jelikož jejich dcera Sára studuje v Americe, což je trochu finančně náročnější.

„Samozřejmě ano, ale teď to budeme mít pár let trošičku omezené, tím, že začala dcera studovat. Tak ta překvapení budou taková, řekl bych, velmi skromná,“ prozradil herec na křtu parfému hokejisty Davida Pastrňáka, na kterém se podílel i on sám.

Kromě dcery Sáry mají spolu manželé ještě syna Matěje. Oba dva potomci jsou už dospělí. V Americe, kde nyní Sára studuje, nějakou dobu všichni i žili. „Já se sem vracím moc rád, máme tady spousty přátel a kamarádů. Nechci, aby to znělo blbě, ale jezdím sem jako na chalupu,“ prozradil Dejdar pro web TN.cz. Před časem.

Na Floridu se odstěhovali kvůli šikaně

Na Floridu se odstěhovali v roce 2012, Dejdar tak dlouhou dobu kvůli práci pendloval přes oceán. „Šli jsme do Ameriky hlavně proto, že syn byl šikanovaný ve škole. Nedalo se s tím nic dělat. Nechtěl jsem, aby tohle zažíval jen proto, že je Dejdar. Že si lidé otírají boty o mě, v pohodě, unesu to. Ale proč o dítě?“

Tehdy herec neviděl jiné východisko než zkrátka zmizet. „Rodiče šikanujícího řekli, že jsme si to vymysleli. A škola s tím nemohla nic dělat,” svěřil se herec webu iDNES.cz s tím, že to, že se odstěhovali do Ameriky, se jim podařilo tajit dlouhé tři roky.

Tam nicméně konečně Dejdarův syn Matěj našel klid. Co víc, Matěj na Floridě hrál hokej za mládežnický tým Tampy Bay. Zde je vidět, že je synem svého otce, protože Martin Dejdar má k hokeji také velmi blízko.

O zážitek se novomanželům postaral Jiří Lábus

Dejdar a jeho manželka Daniela se řadí mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu. Když herec zavzpomínal na jejich začátky, nemohl vynechat historku, která se pojí s jejich svatbou.

„Na to se nedá zapomenout, protože mi za svědka byl Jirka Lábus a zároveň s námi jel na svatební cestu. Takže to se nezapomene ani za padesát let," vyprávěl se smíchem oblíbený herec pro web Extra.cz.

Jak to novomanželům v jejich velký den slušelo, se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: super.cz, tn.nova.cz, extra.cz, idnes.cz