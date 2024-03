close info Profimedia / Profimedia

Tereza Malá 21. 3. 2024

Martin Hofmann, známý přesvědčivým ztvárněním postav, které dokážou diváky pobavit a vlastně i postrašit, se v nedávném rozhovoru podělil o pohled do své minulosti. I tím své příznivce pobavil a okouzlil. Mimo to se Luďan ze série Most! podělil i o fotku z 80. let. To, jak vypadal, vás rozesměje.

Martin Hofmann vypadá na první pohled jako drsňák. I když většina jeho rolí tomu odpovídá, v jiných zase ukázal, že dokáže ztvárnit i kliďasy, a tak trochu i ušlápnuté muže. Jako drsňákovi mu to ale opravdu věříme. Martin je známý svou nezapomenutelnou rolí Luďana v seriálu Most! a Pavla Landovského ve filmu Havel. Oběma svými výkony si upevnil své místo nejen v českém filmovém prostředí, ale také v srdcích těch, kteří sledovali jeho cestu od mladého herce ke zkušenému umělci. „Budějičák“ Hofmann se narodil 31. března 1978 v Českých Budějovicích a jeho vášeň pro divadelní umění byla rozvíjena na prestižní pražské Akademii múzických umění. Jeho začátky se nesly ve znamení rolí, které ukázaly jeho všestrannost a hloubku a rychle mu vynesly místo mezi významnými jmény českého divadla a filmu. Herecký projev Martina Hofmanna je velmi autentický, díky čemuž je oblíbeným hercem. A jak sám říká, na jeho vzhledu se to velmi podepisuje. „Tyhle dvě fotky od sebe dělí přesně 12 měsíců. Stejné místo, stejný čas. Zdá se, že jsem měl těžký rok. Ten první je proti tomu druhýmu tak o 3-5 let starší, se mi zdá. Asi si zasloužím důslednější sebereflexi,“ svěřil se vloni na sociálních sítích. close info Instagram Martina Hofmanna, public domain / Instagram Martina Hofmanna, public domain zoom_in Srovnávací fotografie Martina Hofmanna - rozdíl 12 měsíců close Magazín Vzpomínáte na Cardu Retardu z pořadu Tele Tele? Podívejte, jak se změnil a co dnes dělá. Poznáte ho? video Fotky z mládí Když se díváme na Martinovy fotky z mládí, asi nás rozesměje, jak na nich vypadá. Jeho příspěvky na sociálních sítích odhalují snímky mládí plného odvážných rozhodnutí a chuti do života. Jedna z fotografií zachycuje dospívajícího Hofmanna s úplně vyholenou hlavou, z níž vyzařuje rebelský duch 80. let. „Věřím, že se tahle móda ještě vrátí,“ zavtipkoval Martin pod příspěvkem, kde vypadá jako „depešák“ z osmdesátek a předvedl tak svou schopnost ohlédnout se za minulostí se smyslem pro humor a odlehčeností jemu vlastní. close info Instagram Mafrtina Hofmanna, public domain, https://www.instagram.com/p/CG3jVZZrbV_/?fbclid=IwAR2sCCgFmgd9bxnlc1kHJE37FWSPlLHRGwghXc8k9725ITDLSQaT0LP98MI / Instagram Mafrtina Hofmanna, public domain, https://www.instagram.com/p/CG3jVZZrbV_/?fbclid=IwAR2sCCgFmgd9bxnlc1kHJE37FWSPlLHRGwghXc8k9725ITDLSQaT0LP98MI zoom_in Martin Hofmann Cesta Martinovým fotografickým archivem odhaluje nejen jeho fyzickou proměnu, ale také podtrhuje hluboký osobní a profesní vývoj, kterým v průběhu let prošel. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Martin Hofmann Stále populárnější Navzdory výzvám je Hofmannova kariéra důkazem jeho houževnatosti a oddanosti svému řemeslu. Od nezapomenutelných výkonů na jevišti až po podmanivé role ve filmu a televizi – jeho dílo zaujme a inspiruje. Jeho život mimo obrazovku je odrazem člověka, který přijímá každý okamžik s otevřeností a ochotou najít humor tváří v tvář nepřízni osudu. close Magazín Jak bydlí Mr. Bean? Zbořil historickou stavbu. Místo ní postavil plechovou krabici. Rozzuřil celou Anglii video Prostřednictvím svých úvah nás tento populární herec vyzývá, abychom přijali své vlastní cesty se všemi jejich vzestupy a pády a vždy si našli důvod k úsměvu bez ohledu na okolnosti. Jeho příběh odhaluje podstatu života prožitého naplno a autenticky, což z něj dělá nejen pozoruhodného herce, ale i sympatickou a inspirativní osobnost mimo obrazovku. Podívejte se na rozhovor s ním: Zdroj: Youtube Zdroje: www.blesk.cz, cs.wikipedia.org, www.blesk.cz

