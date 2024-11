Externí autor 1. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený herec Martin Hofmann nepatří mezi ty populární osobnosti, které by se vyžívaly ve sdílení svého soukromí. Jeho Instagram sice vcelku žije, ale umělec na něm sdílí fotografie a videa z natáčení nebo posilovny, kam tak rád chodí. Věděli jste proto, že jeho vyženěnou dcerou je slavná zpěvačka?

Dnes šestačtyřicetiletý rodák z Českých Budějovic vystudoval pražskou DAMU. Jeho spolužákem byl například další oblíbený český herec Filip Rajmont, se kterým si notovali nejen na bázi přátelství, ale společně jim také perfektně šlo meškat do školy.

„Rozvrh začínal v osm, ale ne vždycky jsme se s Filipem na osmé potkali. Ale zase jsme spolu chodili do školy už od září, na rozdíl od ostatních, kterým začínal semestr až v říjnu. Abychom získali ty zápočty za ty nepřítomnosti a posunuli nás do dalšího ročníku. Ne vždycky vyšlo, že jsme tu osmou trefili,“ prozradil Hofmann v talk show TV Prima Sedm pádů Honzy Dědka.

Mysleli si, že jsem debilní, říká Hofmann

Martin Hofmann je také známý pro svůj nekompromisní, někdy až tvrdý humor a také bezprostřední upřímnost. A to, jak s zdá, mu pomohlo i v jeho cestě za tím stát se hercem. Když byl na přijímačkách na DAMU, řekl, že se přihlásil kvůli americkému herci Sylvesteru Stallonovi.

„Mysleli si, že jsem debilní. A mně to přišlo v pořádku to říct a nestydím se za to doteď. A pak jsem ještě říkal, že se mi vždycky líbily herečky. Tak mě vzali,“ zavzpomínal na svá mladická léta herec, který si získal popularitu hlavně díky postavě Luďana v seriálu České televize Most!

Ostatně láska ke krásným ženám mu už zůstala. Platil za proutníka a sexy divě herečce Jitce Čvančarové, se kterou randil, byl údajně nevěrný. O to větší to bylo překvapení, když se v roce 2014 oženil, o čemž ale nikdo nevěděl. To že to neprosáklo do médií, je věc první, druhá je ovšem to, že to netušili ani jeho kolegové.

Jeho vyvolenou se stala Natalia Žitnikova, cizinka, která měla z předchozího vztahu už jednu ratolest. Hofmann tak vyženil dceru. Není to ale „jen tak někdo”. Natalia Žitnikova má dceru Annu Žitnikovou, což vám nejspíš nic neřekne. Nicméně pseudonym Annabelle už je asi povědomější.

Úspěšná Annabelle vs. neúspěšná Annabelle

Anna Žitníková začínala s kapelou, pak se ale, jako spousta dalších známých umělců, vydala na sólovou dráhu, která je více než úspěšná. Pod uměleckým jménem Annabelle se jí dokonce v roce 2022 podařilo získat hudební cenu Anděl s hitem Runnin' Out Of F* Time v kategorii Objev.

Posléze se pokoušela prorazit i na světové hudební scéně, kdy se účastnila soutěže Eurovize. Do celosvětového finále se ale bohužel nedostala. I tak to pro Annabelle byl ale neuvěřitelný úspěch a dnes má kolem sebe pevnou fanouškovskou základnu.

Nebyly by to ovšem Čechy, kdyby se tu úspěch odpouštěl. Žitníková čelí žalobě své jmenovkyně, která je také zpěvačka, ovšem mnohem méně známá. Annabelle Fárová žaluje Žitnikovou, protože na své jméno má zaregistrovanou ochrannou známku.

Fárová tvrdí, že si ji kvůli tomu její fanoušci pletou s druhou Annabelle. „Řeším svoje jméno, protože mi začali psát moji fanoušci, posílat zprávy a říkali, že je tady nějaká paní, která si říká Annabelle, a nejsem to já. Že chtěli zajít na můj koncert a pak koukali, že je to úplně jiná osoba,” uvedla Fárová, která se k tématu vyjadřuje, kde se dá. Narozdíl od Žitnikové i jejího nevlastního otce Martina Hofmanna.

