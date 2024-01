„Lunetic“ a „jsi moje máma“, dva pojmy spjaté s Martinem Kociánem. Jako DJ dal dohromady taneční a popovou skupinu, a jejího asi největšího hitu je spoluautorem. Tehdy netušil, jak velkou souvislost budou mít s jeho životem, a že ho dostanou tam, kde být nechce a za co se stydí.

Sedmnáctiletý rebel

Martin Kocián (*6. října 1976) se považuje za Litvínováka, kde prožil dětství, ale je hrdý na Most, kde se narodil a který považuje za svůj domov. Vyrůstal s maminkou, bratrem a sestrou, tatínek emigroval. Kociánovi chyběla pevná ruka a měl problémy ve škole. DJ začal dělat v sedmnácti v klubech a na diskotékách, kde s seznámil s Alešem Lehkým. Spolu v roce 1995 založili taneční a popovou skupinu. Jakoby její jméno předznamenalo Kociánův osud. Když vymýšleli její název, změnili písmenko „a“ anglického slova lunatic, což je blázen, šílenec, rapl, na „e“. A takový je i život Martina. Šílený. Jako na houpačce.

K jejich skupině Lunetic se téhož roku přidali dva tanečníci – Václav Jelínek a David Škacha. Písnička Máma se stala brzy hitem a kluky proslavila. Zatímco jejich popularita vzrůstala, Kocián začal klesat. Slávu jednoduše neunesl a začal brát drogy. Nejdříve lehké, pak tvrdé. To ho dovedlo na léčení a skupinu opustil. Krátce vystupoval se skupinou 2M, poté začal rappovat.

close info Profimedia zoom_in Martin Kocián v roce 2003

Na houpačce

Kocián vydržel nějakou dobu bez drog, do závislosti opět upadl po tragickém úmrtí sestry (2003) se kterou se ani dnes nevyrovnal. Aby před drogami utekl, odjel do Irska, kde pracoval jako číšník. V roce 2008 Lunetic ohlásili comeback a s nimi i Kocián. Jeho „šílená“ jízda neskončila a z kapely ho znova vyhodili, naposledy v roce 2019. O svých drogových úletech hovoří zcela otevřeně. Před třemi lety se téměř předávkoval pervitinem, s toxickou psychózou běhal nahý po sídlišti a skončil v Bohnicích. Přiznává, že se za to stydí a už by to nechtěl zažít, že by se chtěl závislosti zbavit. Jak sám říká, neví, zda to dokáže a slibovat to nechce. Dle něho je slib horší než krádež. Pití a kouření za závislost nepovažuje.

Přesto má velkou motivaci. Je jí především dcera Vanessa, kterou má moc rád a nechce, aby se za něho styděla. A taky jeho maminka, která unesla všechny jeho pády. Kocián, který se naposledy živil jako číšník říká, že se na ni může spolehnout, je jeho středobodem a zázemím. Chtěl by se vrátit do kapely, vydat album, vyprodat O₂ arenu…

close info YouTube zoom_in Martin Kocián baví své fanoušky na Facebooku ztřeštěnými videi

