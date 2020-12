Lidská sova: Laurello dokázal otočit hlavu o180 stupňů, udala ho vlastní žena

Lidská touha po senzaci často nezná mezí. Toho využil i Martin Joe Laurello, muž přezdívaný jako "Lidská sova" nebo "Muž s otočnou hlavou". Narodil v květnu 1885 v německém Norimberku a když zjistil, že mu páteř ve tvaru otazníku dovoluje otočit hlavu o 180 stupňů, chytil příležitost "za pačesy" a rozhodl se vydělat co nejvíce peněz.

V roce 1921 se přestěhoval z Německa do Ameriky a začal vystupovat v takových show jako Ripley's Believe it or Not, Ringling Brothers a Barnum & Bailey. Navíc byl rovněž bříchomluvec a cvičil psy a kočky - dělal z nich akrobaty. Když Laurello otočil hlavu, nemohl sice dýchat, ale byl schopen pít. Spousta dobových snímků ho tedy zobrazuje v baru, kdy si s otočenou hlavou přebírá skleničku nebo připaluje cigaretu vnadné krásce.

Schopnost otočit hlavu o 180 stupňů není výkon, kterého by Laurello mohl dosáhnout přes noc. Malý ošklivý mužíček prý pečlivě cvičil tři roky, aby to jeho páteř zvládla. Dokonce je možné, že si musel vykloubit různé obratle.

Při vystoupení si ale tento kumšt nechával nakonec, aby pořádně ohromil publikum. Když nastoupil na plac, nejdříve ukázal své boxující kočky a psa Frica, který uměl chodit po zadních nohách, kouřit doutník a nosit deštník. A až poté přišlo na řadu jeho vrcholné číslo.

Jeho obživě ale udělala přítrž jeho druhá manželka.

I když byl Laurello v emigraci, cítil se stále Němcem. Navíc nesnášel americkou vlajku a veřejně podporoval nacisty. Když tedy opustil svou druhou ženu a nechal ji a své dva syny napospas osudu, poslala zhrzená žena na policii telegram a udala ho. Policie ho zatkla přímo při představení, když měl otočenou hlavu směrem k publiku. Legenda říká, že když mu policisté nasazovali želízka, ještě na diváky mrkl.

Muž s otočnou hlavou zemřel na infarkt v roce 1955 ve věku 70 let. (Zdroj: www.vintagenewsdaily.com, listopad 2017)