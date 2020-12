Martin Lecián: Oslavovali ho jako českého Robina Hooda, byl ale jen zákeřný vrah

Foto: Wikimedia Commons, By ŠJů, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39205539

Bylo mu 26 let, když Martin Lecián naposledy vydechl na dvoře olomoucké vojenské věznice. Legendami opředený a mnoha přezdívkami nazývaný mladík za svůj život nepoznal nic jiného než trestnou činnost. Vyrůstal v polepšovně, kradl a vraždil.

Na Moravě byl hrdinou. Psaly se o něm články do novin, vznikaly kramářské písně a o jeho činech se debatovalo v hospodách. Lidé si o něm mysleli, že je to dobrý člověk - vždyť bere bohatým a žádný četník ho nedokáže chytit. Opak byl ale pravdou. Bez mrknutí oka dokázal zabít každého, kdo jeho loupeživou akci přeruší. Zbraně si obstaral přímo u armády, kam v roce 1922 narukoval. Jeho povahu ale vojenský dril nezkrotil. Při čtvrtém útěku z kasáren u něj kolegové našli čtyři revolvery, dvě pistole, náboje, šperky a aktovku se šperháky. Byl poslán do vojenské nemocnice, kde se měl léčit na tuberkulózu, kterou trpěl. Odtamtud ale také uprchl.

První vraždy se Lecián dopustil v lednu 1927. Zabil obecního strážníka, který ho "načapal" při vloupání. Pach krve mu očividně zavoněl, protože o den později se pokusil zabít majitele obchodu a četnického strážmistra. O měsíc později zavraždil hlídače jihlavského podniku Grafona. Když nakonec při pronásledování vyskočil z jedoucího vlaku, stal se pro obyvatele Moravy synonymem bandity z kovbojek. Lidé ho oslavovali a získal přízvisko český Robin Hood.

Jak rychle oblibu nabyl, tak rychle ji ale ztratil. Zavraždil totiž četnického strážmistra Antonína Stuchlého, který měl krátce po svatbě a brzy se měl stát otcem. (Zdroj: www.cs.wikipedie.org)

Jakoby se se ztrátou obliby vytratilo i štěstí při útěcích. Smyčka se utáhla 27. dubna 1927 na nádraží v Novém Bohumíně. Lecián byl postaven před soud, který trval šest dnů. Veřejnost si na proces ve velkém kupovala vstupenky. Za deset vražd a 94 dalších trestných činů byl "Robin Hood" odsouzen k trestu smrti. Milost nepřipadala v úvahu, jelikož ještě během procesu zastřelil strážného. Poslední noc prý Lecián kouřil a nespal. O půlnoci na něj špehýrkou strážný zavolal: „Hej, vy tam, odpočiňte si trochu!“ Jenže dostal lakonickou odpověď: „Na to budu mít dost času v pekle…“ (Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/srpen 2020)