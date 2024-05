Externí autor 26. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento sympatický a charismatický zpěvák býval kdysi roztomilým klučíkem. Na úvodní fotografii byste jen těžko poznali, že v dospělosti bude snem mnoha žen, které budou šílet, jen co se vysloví jeho jméno. Poznáte, o kterého slavného zpěváka jde?

Protože dodnes nepoužívá své pravé jméno, ale vystupuje pod tím uměleckým, můžeme si hned na začátku prozradit, že malý Ivánek se narodil v roce 1961 v Mostě. Do školy chodil do Teplic, kde studoval tamější gymnázium, pak se vrhl na studium architektury a zakončil to magisterským titulem v Praze na Fakultě tělovýchovy. Lamač dívčích srdcí s hudebním talentem je tedy vystudovaný tělocvikář.

Co se týká talentu, opravdu dostal při narození hojně do vínku. Nejen, že je úspěšným písničkářem, vystudovaným tělocvikářem, ale k tomu umí ještě malovat. Jeho styl je hyperrealismus, což je styl malby, který v podstatě koresponduje s fotografií. Největších úspěchů se svým výtvarným uměním dosáhl v sousedním Německu.

„Jde o tradiční způsob malování, který má zachytit objekt tak, aby na plátně vypadal jako živý. První výstavy jsem měl už v 80. letech, kdy jsem obrazy také prodával, zejména v Německu. V současné době tomu tak není, i když jsem si díky nim vydělal v životě více peněz než muzikou. Teď už bych chtěl jen vystavovat, ale vzhledem k tomu, že aktuálně vlastním pouze čtyři svá díla, musím hodně malovat a na výstavu se připravit,“ vypráví o své dráze výtvarníka pro Český rozhlas.

Netají se tím, že má za sebou estetické zákroky

Člověk je to vskutku renesanční, zajímá se i o dění na politické scéně. V roce 2006 tak kandidoval do Senátu za stranu Jany Bobošíkové s názvem Politika 21.

Jeho studium na Fakultě tělovýchovy se samozřejmě promítá i do jeho životního stylu, ačkoliv se učitelské profesi nevěnuje. Až by se o něm skoro dalo říci, že je asketa. Velmi zvažuje co a kolik toho zkonzumuje. Svou fyzičku si velmi hlídá, na vzhledu mu záleží. Není tajemstvím, že ve svém věku podstoupil už nějaké úpravy.

„Jdu s dobou a myslím si, že i zaprděné Česko si časem na tyto věci zvykne a bude to přijímat jinak než dnes,“ prozradil v rozhovoru pro web idnes.cz. Umělec si uvědomil, že už „to není to, co to bývalo“, když ho s jeho vzhledem konfrontovala jeho dcerka.

Tatínku, padá ti obličej

„Tatínku, tobě padá obličej‘. Dospěl jsem tedy k závěru, že jsem prohrál svůj souboj s gravitací a že je potřeba to padající zase někam zpátky přišít,“ nestydí se přiznat zpěvák, který podstoupil facelift i operaci víček. K výměně, kterou by raději nepodstupoval, přistoupil i v případě svých plotýnek. „Roky se vrší, vše se opotřebovává,“ konstatuje neúprosnost lidského bytí dnes třiašedesátiletý umělec.

Mezi jeho největší hity patří skladby C'est la vie, Ráno v ulicích, Nábojnice, Je to prostý, Pomalý koně, Zimostráz a duet s Helenou Vondráčkovou nazvaný Déja vu.

Talentovaný klouček se zářnou kariérou v budoucnosti není nikdo jiný než zpěvák Martin Maxa.

