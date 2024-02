Jasmína Maurerová 13. 2. 2024 8:11 clock 4 minuty gallery

Doby, kdy Martin Maxa lámal dívčí srdce už jsou dávno pryč. Nutno ale podotknout, že i přesto, že je všestranně nadanému umělci už přes šedesát let, stále vypadá k světu. A nestydí se přiznat, že mu k tomu pomohly i chirurgické zákroky. Co všechno podstoupil?

Na Martina Maxu, vlastním jménem Ivana Vargu, byla vždy radost pohledět. Nicméně ať člověk dělá cokoliv, čas nezastaví, a tak i slavný zpěvák jednoho dne zahlédl v zrcadle vrásky. Nehodlal se s tím ale smířit, proti stáří vytáhl do boje, a to s pomocí plastické chirurgie.

„Ano, mám úpravy. Nechal jsem si udělat víčka, což skoro každý v mém věku. No a před čtyřmi roky jsem podstoupil facelift, což mi trošku jako zvedlo sebevědomí, protože mi padal obličej,“ kápl božskou umělec pro web extra.cz.

Maxa přiznal, že nevyhnutelnost stárnutí ho děsí. Nejvíce se bojí toho, že se o něj bude muset na stará kolena někdo starat. „Každý, kdo je k sobě upřímný, by si přiznal, že ho tyto věci děsí. Hlavně člověk jako já, který už překročil šedesátku, a tu a tam se už ozývají věci, které jsou spojené s tímto věkem. Teď momentálně mám problém třeba s bederní páteří a musím říct, že tyto věci vůbec není jednoduché psychicky schroustat, protože hlava zůstává stále mladá,” posteskl si hudebník v rozhovoru pro idnes.cz.

Často prý vzpomíná na časy, kdy chodil na vysokou školu. Porovnává své tehdejší a nynější já a stále dochází k výsledku, že v hlavě se nezměnilo nic, nicméně tělesná schránka už chátrá. Čas si vybírá svou daň a pro Maxu je to frustrující a deprimující.

Z deprese mu pomáhá cvičení

Tyto stavy u něj však nejsou žádnou novinkou. Maxa už od útlého věku trpí depresemi. Když ale u něj taková chvilka nastane, snaží se tím své okolí nezatěžovat a se svým stavem se vyrovnat sám. Hodně mu v tom pomáhá cvičení.

„Hrozně mi v tom pomáhá právě všelijaké ‚trýznění‘ těla a získávání endorfinů buď z fyzické práce, nebo z nějakého sportování. To dělám, což má zase pozitivní vliv, že se to nějakým způsobem podepíše na exteriéru, takže to napomůže zase estetice. Ale vždycky to odezní a už jsem zase zpátky dole,” pokračuje ve vyprávění zpěvák, který než aby si vzal antidepresiva, si jde raději zacvičit.

Kromě vrásek, které mu právě vrásky dělají, mu ty další přibyly i po rozpadu vztahu s partnerkou Silvou. V rozhovoru pro extra.cz uvedl, že je to tím, že neunesla mediální tlak, když byl Maxa před pár lety obviněn z napadení muže v Moravské Třebové.

„Přestože jsem byl nakonec zcela zproštěn viny a celé mé trestní stíhaní bylo ministerstvem spravedlnosti označeno za nezákonné, náš vztah už to nezachránilo. Silva je zkrátka citlivá žena a mediálnímu tlaku, který celou tuhle šílenou kauzu provázel, prostě nedokázala čelit a vztah ukončila,“ uvedl hudebník.

Maluje a bydlí s kocourem

Ve společnosti se pak objevil s jistou půvabnou brunetkou, ale vysvětlení na sebe nenechalo dlouho čekat. Jednalo se o Jolanu Szajewskou, houslistku, se kterou Maxa spolupracoval na svém hudebním projektu. „Je to zároveň má výborná kamarádka s dobrým srdcem. Pokud se týká mě, zjistil jsem, že mládenecký život mi vlastně docela vyhovuje. Doma se rozhodně nenudím. A když o tom tak přemýšlím, samota umí být mnohdy velmi inspirativní,” pokračuje Maxa, který kromě hudebního talentu oplývá i tím výtvarným.

Doma mu visí spousta jeho hyperrealistických obrazů. Ačkoliv je milovníkem umění, investovat do něj neplánuje. „Můj příbytek je osazen starožitnými věcmi, ke kterým mám velký vztah. To mě asi baví víc. Pochopitelně k tomu patří i obrazy, ale tam si můžu pověsit ty svoje, že jo," podotýká s úsměvem.

Martin Maxa v současné době podle webu blesk.cz žije sám. Společnost mu ale dělá jeden věrný přítel. Jeho kocour. A jak jej změnily plastické operace? Posuďte sami:

close info Profimedia zoom_in Martin Maxa v prosinci 2023

Zdroje: extra.cz, idnes.cz, blesk.cz