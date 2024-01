Charismatický Martin Maxa s obrovským srdcem se stal stálicí české hudební scény po čtyřicítce. Jako idol mnoha žen i mužů nezpychnul. Dle jeho slov ho osudem mu daná křivolaká cesta plná hrbolů a trnitých keřů zavedla k jeho „svatému grálu“. Má za sebou už šest křížků, ale není to na něm znát.

Na severozápadě Čech

Jako Ivan Varga se narodil v Mostě dne 15. března 1961. „Ten shůry“, jak sám říká, ho poslal do světa vybaveného uměleckým a sportovním talentem. Známe jej jako Martina Maxu. Není to pouhý umělecký pseudonym. Maxa či zdrobnělinami tohoto jména Ivanovi říkali kamarádi už na základce. Byla to postava, kterou jako kluk hrál v ochotnickém divadle. Hraje i dnes, a to po boku herců z pražských divadel v zájezdovém představení Kšanda, které má už přes dvě stě repríz. Vidět jsme ho mohli v muzikálech Kleopatra či Tři mušketýři, mihnul se i v Kameňáku a v nevýznamné roli v několika televizních seriálech. Herectvím by se živit nechtěl, bere ho spíš jako zkušenost a zpestření. Spíš než odříkávat či zpívat texty jiných, raději je tvoří sám.

close info Profimedia zoom_in V Kameňáku si Martin Maxa zahrál po boku Heleny Vondráčkové (2004)

Velká vášeň

Jeho tvůrčí činností a velkou celoživotní vášní je malovaní. Používá velice náročný styl zvaný hyperrealismus. Maluje si spíš pro radost, svých obrazů se nerad vzdává. Malování mu ale pomohlo přežít těžké období pandemie, kdy byli herci a zpěváci bez práce a potýkali se s finančními problémy. Své zákazníky našel především v zahraničí, hlavně v Německu. Díky náročné technice byla cena obrazů vysoká, pohybovala se od sto dvaceti tisíc korun. A pokud by měl volit mezi „plátnem a strunami“, jak se svěřil, byl by prý malířem. Srdce však Martina Maxu táhne i k hudbě.

close info Profimedia zoom_in Celoživotní vášní Martina je malování (2005)

Svou první kytaru dostal od maminky k Vánocům, když chodil do 6. třídy. Několik let po vysoké muzicíroval jen pro sebe a pro radost druhých, a jak říká, byl jen takový okresní muzikant. Se svou kapelou hrál ve vlastním klubu v Litvínově, kde se scházeli i milovníci poezie, kterou má i on velmi rád. Tam jednou osud zavál ředitele hudebního vydavatelství Universal Music, který mu nabídnul smlouvu. A tak se Martin dostal do hudebního světa.

Vysoký, urostlý, sympatický

Martin Maxa zaujal nejen svým zpěvem, ale i svou 193 centimetrů vysokou atletickou postavou. Od mladí sportoval a patnáct let závodně plaval. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a zhruba pět let učil na střední škole matematiku a tělocvik. Po sametové revoluci vyslyšel hlas svého srdce a kantořinu vyměnil za své koníčky.

close info Profimedia zoom_in Martin Maxa patnáct let závodně plaval

Martin si skládá hudbu i text a každé písničce věnuje nesmírnou péči. Doslova živou vodou je pro něho pak kontakt s publikem, když si s ním zpívá a on prožívá okamžitou zpětnou vazbu. Pocit, že jim ty krátké příběhy, kterými chce něco sdělit a posluchači je vnímají a něco jim dávají, je pro něho krásný a povznášející. Krásný text s pointou dle něho však lépe vyzní v komornějším prostředí. Svůj „svatý vnitřní grál“ objevil v podobě svého tria: dvě kytary a housle. Během recitálů v intimnějším prostředí a menším počtem posluchačů je pro něho kontakt s divákem a propojení mnohem silnější.

close info YouTube zoom_in Z videoklipu k písni Pocta padlým, kterou zpěvák věnoval příslušníkům Ozbrojených sil České republiky

Pootevřené dveře do soukromí

Martin Maxa má dceru Barboru, která pracuje v Německu. S dlouholetou přítelkyní Sylvou pak dnes již dospělého syna Ivana, který se věnuje filmu, a dceru Emu, ta studuje gymnázium. Vztah mu nevydržel a přítelkyně od něho před čtyřmi lety odešla. I když to bolelo, za zlé jí to nemá a říká, že to byla skvělá žena.

Pohledný malíř, zpěvák, skladatel a textař brzy oslaví své 63. narozeniny. Stále vypadá velmi dobře. V kondici se udržuje sportem a pravidelným cvičením, které je pro něho zároveň antidepresivem. Pomáhá mu bránit se depresím, jimiž trpí, ač to na něm není znát. Týrání těla, jak tomu říká, se odráží i na jeho vzhledu. I když, jak nijak netají, jeho tvář mu před pár lety „vylepšil“ plastický chirurg.

close info Profimedia zoom_in Martin Maxa v prosinci 2023

Zdroje: zivotvcesku.cz, www.youtube.com, www.ibestof.cz, www.blesk.cz