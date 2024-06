close info Profimedia / Profimedia

Elena Velímská 30. 6. 2024

Stárneme všichni. Na někom je to vidět více, na jiném méně a každý na stárnutí pohlíží jinak. Jedni stárnou s noblesou a berou to jako přirozený proces, jiní se stopy stárnutí snaží „zahladit“ – někteří to tají, jiní otevřeně přiznají. Martin Maxa o úpravách svého obličeje mluví naprosto otevřeně.

