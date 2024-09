Externí autor 17. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Bývalý idol žen Martin Maxa se za poslední roky změnil k nepoznání. Hudebník se netají tím, že je milovníkem plastických operací a opakovaně se již svěřil do rukou chirurgů, aby zastavil neodkladné stárnutí. Z výsledku ale fanynky zpěváka rozhodně nejásají.

Touha po udržení věčného mládí se na vzhledu Martina Maxy výrazně podepsala. Zpěvák na sobě začal před pár lety pozorovat první změny a neváhal svůj problém se stárnutím vyřešit návštěvou plastické chirurgie.

Nezůstalo však pouze u jedné operace, hudebník již podstoupil několik zákroků a dle vlastních slov se díky tomu cítí mnohem sebevědomější.

„Ano, mám úpravy. Nechal jsem si udělat víčka, což skoro každý v mém věku. No a před čtyřmi roky jsem podstoupil facelift, což mi trošku jako zvedlo sebevědomí, protože mi padal obličej,“ svěřil se před časem Maxa v rozhovoru pro Extra.

Maxa má prý z přibývajících vrásek hrůzu a nejvíce ho děsí představa, že se o něj ve stáří bude muset někdo starat.

„Každý, kdo je k sobě upřímný, by si přiznal, že ho tyto věci děsí. Hlavně člověk jako já, který už překročil šedesátku, a tu a tam se už ozývají věci, které jsou spojené s tímto věkem. Teď momentálně mám problém třeba s bederní páteří a musím říct, že tyto věci vůbec není jednoduché psychicky schroustat, protože hlava zůstává stále mladá,” přiznal zpěvák v rozhovoru pro iDnes.cz.

Maxa již dlouhé roky trpí depresemi a velmi mu pomáhá fyzická aktivita, díky níž je fit i po šedesátce a dokonce nemusí ani brát prášky.

„Hrozně mi v tom pomáhá právě všelijaké trýznění těla a získávání endorfinů buď z fyzické práce, nebo z nějakého sportování. To dělám, což má zase pozitivní vliv, že se to nějakým způsobem podepíše na exteriéru, takže to napomůže zase estetice. Ale vždycky to odezní a už jsem zase zpátky dole,” vysvětlil bývalý lamač dívčích srdcí.

Fanynky ho nepoznávají

Ačkoliv se Martin Maxa snaží ze všech sil udržet si mladistvý vzhled, jeho fanynky nejsou z výsledku operací nadšené a umělce jen stěží poznávají.

Pod snímky hudebníka na sociální síti se v komentářích často objevuje dotaz, zda je to ještě vůbec on.

„Fuj, to jsem se lekla, co to je?“ neberou si některé dámy servítky. Před lety si sice mohl z příznivkyň Maxa vybírat, dnes už ovšem u něžného pohlaví takový úspěch nesklízí.

Zpěvák, skladatel a příležitostný herec měl až do roku 2017 vážný vztah, pak ale ze dne na den skončil sám.

„Sylva mi utekla a já se jí, upřímně řečeno, ani moc nedivím, protože to byla moc hodná ženská. Byla to výborná maminka mých dětí a nemůžu o ní říct křivé slovo, ale asi už měla mého kočovného života dost. Od té doby jsem nikoho nijak extra nehledal, naštěstí jsem ten typ člověka, který umí žít sám se sebou, a mám kocoura,“ řekl tehdy Expresu.

Od té doby měl zpěvák několik nezávazných románků, tu pravou ale zatím stále nenašel. „Hlavně bych si s ní měl rozumět. Myslím si, že to je velmi důležitá věc. Asi by měla být dostatečně vzdělaná. Doufám, že to nezní nějak neskromně, ale já se považuji za vzdělaného člověka, takže si rád s někým popovídám,“ uzavřel Maxa.

