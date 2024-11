Externí autor 8. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Martin Pechlát oslavil v říjnu tohoto roku 50. narozeniny a v posledních letech jde z role do role. Martin je pořádný šťastlivec, protože se mu daří jak po profesní stránce, tak po té osobní. Vzal si za manželku půvabnou ženu, která není z branže, ale nese slavné jméno.

Komik, který si chrání své soukromí

Martin Pechlát chodil na střední průmyslovou školu a po maturitě začal pracovat jako pomocný zvukař televizi. Tento obor ho uchvátil, a proto se rozhodl jít studovat katedru alternativního a loutkového divadla na DAMU. V současné době patří mezi nejvíce obsazované herce. A to jak do filmových, tak seriálových rolí.

Pro svoji roli je schopen udělat prakticky úplně vše. „Stát před kamerou nahý je něco jiného, v osobním životě jsem stydlivý," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Již během studií DAMU, které dokončil v roce 2005, působil v Klicperově divadle v Hradci Králové. V té době si ho všiml režisér Vladimír Morávek a nabídl mu menší roli v komedii Nuda v Brně.

Zlom v jeho kariéře nastal v roce 2006, kdy si zahrál podivného chlapíka ve středních letech se zálibou pozorovat lidi během plavání v komedii Účastníci zájezdu. Poté se naplno rozjela jeho herecká kariéra a lidé ho mohli vidět ve filmech Milada, Vratné láhve nebo Prvok, Šampón, Tečka a Karel.

Kromě filmů ho začali obsazovat také do seriálových rolí. Zahrál si v divácky oblíbeném seriálu z lékařského prostředí Ordinace v růžové zahradě, Okresní přebor nebo Volha. I přesto, že před kamerou exhibuje a je považovaný za komika a šoumena, tak své soukromí si bedlivě střeží a rozhovory dává jen výjimečně.

Osudová žena není z branže

Už v době svého angažmá v Hradci Králové byl ženatý s Andreou, která je povoláním úřednice a čekali první dceru.

Martin Pechlát má sice spoustu práce, ale čas na rodinu si najde vždy. „Pendloval jsem asi tři roky mezi Klicperovým divadlem v Hradci, kde jsem hrál, a Prahou, kde jsem měl rodinu. Dneska si to skoro neumím představit. V 6:15 mi jel autobus z Florence, což obzvlášť v lednu a únoru bylo docela náročné. Nedojížděl jsem denně, ale dost často. Chtěl jsem být co nejvíce s rodinou," prozradil Blesku.

Postupem času se narodily do manželství další dvě dcery a jak sám herec říká, rodina je pro něj absolutní prioritou. Jestli má k něčemu výhrady, tak jsou to sociální sítě. „Teď nám do toho všeho skočily ještě sociální sítě. Pro nás byli informačním zdrojem rodiče a prarodiče. Od nich jsme čerpali to, jak se máme chovat, jak žít, od nich jsme získávali zkušenosti. Dnes si děti vezmou telefon a vědí najednou všechno," řekl v rozhovoru pro Deník.

Manželka Andrea nese slavné příjmení

Manželka Andrea je dcerou slavného herce Aloise Švehlíka. Herectví jí ale nic nikdy neříkalo a živí se práci v bance. Dokonce ani s Martinem je neseznámili lidé z herecké branže, ale společní známí mimo ni. Martin je pyšný otec, ale nedokáže posoudit, co si o něm myslí jeho vlastní dcery.

„Jaký jsem tatínek, to byste se museli zeptat mých dcer, ale já mohu říci, že se snažím být tím nejlepším tátou na světě," prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz. Jestli se jeho dcery vydají ve šlépějích otce nebo si raději vezmou příklad z maminky Andrey, to se ještě uvidí.

„Ne všechny se tomu věnují, ale samozřejmě nějaké jiskřičky tam jsou," řekl s úsměvem v rozhovoru. S rodiči své manželky má Martin skvělý vztah a vzájemně si jsou všichni oporou. Herec se mimo jiné snaží vést své děti k samostatnosti a k nezávislosti na sociálních sítích, i když říká, že je to u každého samozřejmě individuální.

„Možná je mi jich trošku líto, že nemají takové ty vřelejší vztahy, sdílení zážitků, jak to fungovalo dříve. Ale to je také individuální. Jen mi přijde, že se ze vztahů vytrácí taková ta propojenost mezi generacemi. To mě na tom mrzí," dodal šťastně ženatý herec Martin Pechlát.

