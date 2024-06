Svého času ho zdobil mužný knír a hustý černý vlas, který se časem změnil na pepř a sůl, s knírem ho můžeme vidět jen na starých fotkách. Tím však nikterak charisma dnes osmašedesátiletého bývalého moderátora neutrpělo. Z Novy si ho můžeme vybavit po boku dvou blondýnek. Vzpomenete si na jeho jméno?

„Od plenek“

Jeho život je víc, než jen hlášení domácích a zahraničních zpráv divákům televizních novin. Nedávno se na televizní obrazovce opět objevil, tentokrát jako účastník novácké vědomostní soutěže Superlov, kde zaznělo i jméno jeho rodiště. Je jím největší obec v horňácké oblasti Moravského Slovácka na úpatí Bílých Karpat ležící na říčce Velička. Nemusíte tipovat, hledáme jméno moderátora. Její název zní Velká nad Veličkou a narodil se v ní 10. února 1956.

Základka, střední ekonomka a pak Praha. Láska k rodnému jazyku a sportu ho zavedla na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jako pedagog také vyučoval po dva roky češtinu na gymnáziu v Nimes na jihu Francie. Dobrá čeština je pro něho jako rétora důležitá a svůj um dokázal uplatnit.

Tvář televizní obrazovky

Do tehdejší Československé televize se dostal jako zpravodaj Federálního shromáždění. Po rozdělní státu působil v České televizi, kde uváděl Deník a Deník plus. Z Kavčích hor přešel do nově vzniklé Novy, která začala vysílat 9. února 1994 a stal se jedním z prvních moderátorů. A velmi oblíbeným, o čemž svědčí čtyři vítězství v anketě TýTý v kategorii Moderátor zpravodajských pořadů.

Na této stanici jsme ho mohli vídat šest let. Přešel do redakce zábavy, tam pracovní uspokojení nenašel. Pokud jde o televizní stanice, krátce byl na TV3, která se však neprosadila. Následovala pozice tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství, ve které byl tři roky. V roce 2007 pak pro diváky TV Prima uváděl Krimi live. V pomyslném životopise má „moderátorskou“ práci pro zpravodajskou stanici Z1, TV Metropol a program Na vrcholu TiP Rádia.

Skvělý řečník

S jeho jménem, coby skvělého řečníka a moderátora, jsou spjaté rozhovory pro TV Praha, či moderování (nejen) autorských čtení Knihy v kobce (číslo 17) na pražské Náplavce, a také vedoucího oddělení mediálních studií na Mezinárodní konzervatoři Praha. Velmi dobré jméno a doporučení si získal ve svých kurzech krizové komunikace pro manažery, které se staly jeho hlavním živobytím.

Nezapomenutelný bývalý moderátor je nadšený příznivec vína, cyklista a spisovatel (více viz galerie). A jeho jméno? Martin Severa. Je ženatý a má dvě děti. Dcera Martina je právnička a postarala se, že je dvojnásobným dědečkem. O několik let mladší syn Adam je marketingový manažer.



