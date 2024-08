Externí autor 10. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Za život ho potkala celá řada osudových momentů. A některé z nich má doslova vepsané ve tváři. Jenže tohohle herce ze slavného seriálu Profesionálové byste dnes jen stěží poznali. Je z něj dědeček, však už mu táhne na osmdesát!

Pamatujete ty charismatické a trochu přidrzlé chlápky ze speciálního oddělení britské policie? Raymond Doyle (Martin Shaw), William Bodie (Lewis Collins) a jejich šéf major Cowley (Gordon Jackson) jsou dnes už legendami. Právě Martinu Shawovi bude v lednu osmdesát, je tedy čas bilancovat. Poznali byste ho?

Bouřlivé mládí

Už v osmi letech byl schopen odrecitovat zpaměti snad všechny Shakespearovy hry. Nemohl proto v dospělosti skončit nikde jinde, než u divadla. A období to bylo vskutku bouřlivé.

„Chlast, cigarety, ženský, tráva a bary. A okna, kdy jsem si nic nepamatoval,“ popsal v jednom z rozhovorů. V roce 1971 se mu však přihodila osudová věc, která ho naprosto změnila. „Vyrazili jsme s kamarádem na tah. Byli jsme úplně opilí,“ vzpomíná s tím, že si je vyhlédla skupinka výtržníků.

Kamarád utekl, ale on dopadl špatně – bušili do něj pěstmi i kameny. Skončil na pokraji smrti mimo jiné s roztříštěnou lícní kostí, kterou lékaři při náročné operaci nahradili implantátem. Jizva na jeho tváři je ale dodnes patrná. „Z osudné noci si jinak vůbec nic nepamatuji, ale stal jsem se aspoň abstinentem. Ze dne na den jsem přestal pít, vymetat bary, viděl jsem v tom znamení shůry,“ říká.

Zlomová role

Zlomovým okamžikem v Shawově kariéře se stala role Raye Doyla v seriálu Profesionálové, který se začal vysílat v roce 1977. „Natáčení bylo jako jízda na horské dráze. Nikdy jsme nevěděli, co nás čeká další den. Bylo to náročné, ale zároveň neuvěřitelně vzrušující.“



Pamatujete? Seriál sledoval osudy elitní jednotky CI5 bojující proti terorismu a organizovanému zločinu. Kudrnatý Shaw spolu s uhlazeným Collinsem vytvořili nezapomenutelnou dvojici, která si získala srdce diváků po celém světě. „Byli jsme mladí a plní energie, ale někdy jsme sahali až na dno svých sil. Pamatuji si dny, kdy jsem přišel domů tak vyčerpaný, že jsem sotva dokázal mluvit.“

V roce 1981, po pěti sériích, se produkce rozhodla natáčení ukončit. Pro Shawa to znamenalo konec jedné éry, ale zároveň začátek nové. „Když Profesionálové skončili, cítil jsem směs úlevy a nostalgie. Byla to obrovská část mého života, ale věděl jsem, že je čas jít dál,“ řekl v jednom z rozhovorů. Když se dnes díváme na epizody Profesionálů, je těžké uvěřit, že od jejich natáčení uplynulo již více než 40 let.



Je stále fit

„Je to jako cestovat časem. Když sleduji staré epizody, vidím mladého muže plného energie a ambicí,“ tvrdí. Pokud bychom dnes potkali Martina Shawa na ulici, možná bychom ho ani nepoznali. On sám k tomu s humorem dodává: „Lidé mě spíš poznají podle hlasu, než podle tváře. Říkám si, že je to lepší než být úplně zapomenutý!“

Po skončení Profesionálů se Shaw vrátil k divadlu a postupně si budoval pověst všestranného herce. Dnes má za sebou mnoho skvělých rolí a do penze se prý rozhodně nechystá. „Lidé mají pravdu, když říkají, že věk je jen číslo. Přemýšlel jsem o odchodu do důchodu a není to zvlášť lákavá představa. Stále běhám, boxuji, lezu po horách a létám. Upřímně se cítím fit více než v padesáti.“

