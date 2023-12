Narodil se 19. dubna 1976. Před kamerou se poprvé objevil v pouhých pěti letech, když si zahrál v seriálu Nemocnice na kraji města. Skutečný úspěch mu však přinesla až Troškova trilogie Slunce, seno. Dnes byste představitele malého Jiříka poznali jen stěží.

Slunce, seno

Martin Šotola, bývalý dětský herec, se poprvé objevil před kamerou v pěti letech. Tehdy ztvárnil syna Josefa Abrháma v úspěšném seriálu režiséra Jaroslava Dudka, Nemocnice na kraji města. O rok později vyhrál konkurz na film Zdeňka Trošky, Bota jménem Melichar. Zde ztvárnil postavu Honzíka Ludvíka.

Ve stejném roce ho pak režisér Troška obsadil do prvního dílu slavné trilogie Slunce, seno. Zde Martin ztvárnil roli nezbedného Jiříka, syna Heleny Ružičkové, který trávil králíky barvičkami nebo házel šipky po babičce.

“Když jsem v roce 1983 chystal natáčení komedie Slunce, seno, jahody, hned jsem věděl, koho obsadím do role Jirky. Byl to bezvadný kluk,” uvedl Troška. Martin to během natáčení neměl jednoduché. Od své filmové matky dostal několikrát pořádnou facku, aby scény vypadaly reálně.

„V domnění, že při natáčení se nepláče, Martin zadržoval slzy a vše trpělivě snášel," uvedl režisér trilogie Zdeněk Troška. Právě Troškova trilogie vynesla Martina na vrchol slávy. Miloval ho celý národ a talentovaný Martin v každém díle zazářil.

Vidět jste ho mohli také ve filmech jako Jára Cimrman ležící, spící, Angolský deník lékařky nebo v televizním počinu Havárie v zámeckém parku. Jirka se objevil také v úspěšném seriálu Jaroslava Dudka, Synové a dcery Jakuba skláře nebo v Chobotnicích z II. patra.

Měl nakročeno tím nejlepším směrem. Byl talentovaný a nabídky na natáčení se Martinovi jen hrnuly. Přesto se nakonec rozhodl ze světa filmu nadobro odejít a v 15 letech pověsil hereckou kariéru na hřebík.

Změnil se k nepoznání

“Když Martin vstoupil do puberty, stejně jako Tomáš Holý s herectvím seknul. Už o něm nechtěl ani slyšet! Já ho naposledy potkal v roce 1994, to mu bylo 16 let. Šel jsem po Václavském náměstí a najednou mě zdraví vysoký kluk, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. A on říká: Víte, kdo já jsem? Já jsem Martin Šotola! Tak jsme se dali do řeči,” uvedl Troška.

Jak se změnil Martin Šotola od dob trilogie Slunce, seno:

Zdroj: Youtube

Právě Troškovi vděčí Martin za svůj úspěch. Režisér v něm rozpoznal nebývalý herecký talent a dal mu šanci zahrát si v jeho filmech. Posledním Marinovým natáčením byl film Záhada hlavolamu v roce 1993. Poté hereckou kariéru ukončil.

Po dokončení střední školy se chvilku živil jako barman, poté se začal věnovat ekologii, u které zůstal dodnes. Pracuje pro společnost AutoMat, jejíž hlavním cílem je osvěta životního prostředí ve městech. "Bojujeme za to, aby ve městech jezdilo méně aut," uvedl Martin.

Martin byl jako náctiletý také vášnivým hudebíkem. Zcela propadl rockové muzice, kterou však dělal čistě pro zábavu. Rozhodně neměl ambice stát se profesionálním hudebníkem. S partou svých přátel založil kapelu, kde hrál na bubny.

Dnes byste v něm malého neposedného Jirku hledali jen těžko. Martin dost zestárl, má nějaké to kilo navíc, znatelně mu prořídly vlasy. Ačkoliv na natáčení vzpomíná rád, dnes by na svém životě nic neměnil. Martinovy role i přesto žijí dál. Troškovou trilogií Slunce, seno se navždy vepsal do srdcí velkého množství diváků. Nutno podotknout, že bez Martina by ani jeden z dílů neměl ty správné grády.

close info Youtube zoom_in Martin Šotola dnes

