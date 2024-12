Externí autor 10. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Oblíbený herec Martin Zounar může být pyšným tátou. Má šikovnou dceru Claudii, která oplývá mnohým talentem. Nejenom, že zdědila po tatínkovi herecké nadání, ale také sklízí úspěch na poli sportu. Našla totiž zalíbení v parkuru. Vizuálně je to celý tatínek, podívejte!

Claudie je dnes už šestnáctiletá mladá dáma, která se určitě ve světě neztratí. Zounar ji má se Simonou Brdíčkovou, se kterou sice už dávno pár netvoří a dcerku mají ve střídavé péči, ale partneři spolu dnes skvěle vycházejí, což je dobře i pro Claudii.

Přístav, Krejzovi a Slunečná

Řekli jsme si, že Claudie zdědila po tatínkovi herecký talent, což mohla dokázat hned několikrát. Objevila se v seriálu Přístav, poté i v Krejzových. „Moc se mi tehdy natáčení líbilo, a tak mě potěšilo, že si mě vybrali, abych tu hrála Anežku,“ cituje slova Claudie Zounarové web iDNES.cz.

Díky své mamince, která produkovala seriál televize Prima Slunečná, si pak střihla roli i tam. Jejími seriálovými rodiči byli Jana Stryková a Jan Zima a mladá dáma si je nemohla vynachválit. „Hned v prvním obraze jsem se s nimi viděla a bylo to moc fajn. Oba jsou skvělí,“ prozradila Zounarova dcera.

Když se tehdy měla poprvé objevit ve Slunečné, neskrývala mladá dáma nadšení. „Určitě se s maminkou na Slunečnou podíváme. Děda taky bude nadšený. Musím říct, že na place jsou všichni hrozně fajn, těším se, že se s nimi budu setkávat,“ řekla tehdy Claudie.

Claudie herečkou nejspíš nebude

Rodič má vždy radost, když jeho ratolest vykazuje dobré povahové rysy, což je podle Martina Zounara i případ jeho Claudie.

„Má vlastnosti, které na lidech miluji. Je hodná, empatická a citlivá. Miluje přírodu, zvířata. Dokáže obětovat své pohodlí, aby druhá strana byla šťastná. To je pro mě nejvíc,“ svěřil se herec v rozhovoru pro pořad Showtime.

Ačkoliv má Claudie zkušenost s kamerami a po tatínkovi i předpoklad k tomu se stát vynikající herečkou, on sám si nemyslí, že to bude nakonec cesta, kterou se bude ubírat. Mnohem více totiž Claudii zajímá jiná činnost.

„Ona dělá parkur a jsem rád, že jezdí na úrovni. Jezdí totiž mistrovství republiky. Byla dvakrát třetí. Celou zimu trénovala poctivě, a to je to, co ji baví. Nikdo nemusí jít ve šlépějích svých rodičů,“ svěřil se Zounar pro web Super.cz o tom, že Claudie miluje koně.

To, že se dcera nejspíš nevydá ve šlépějích svého otce, Zounara ale nijak netrápí. Svou Claudii nechává, aby si vybrala to, co ji baví nejvíce a neplánuje ji mermomocí stavět před kameru a nutit do hraní. Je si také vědom, že je zde riziko, že by veřejnost mohla Claudii podsouvat, že je takzvané „protekční dítě”.

Samotě je konec, Zounar září štěstím

Martin Zounar kromě Claudie vychovává také dceru své partnerky Kateřiny Kantové. Sofii přijal do rodiny a společně se dnes všichni mají moc dobře. „Získal jsem určitý klid, který pro své povolání potřebuji. Moc děkuji, že jsme se mohli potkat. Přitom to bylo náhodou. Ona byla sama, já jsem byl sám, nikomu jsme naším vztahem neubližovali a prostě to takhle přišlo,“ prozradil herec, který smutně dodal, že ho jeden čas doma vítaly jen jeho rybičky.

Samotě je dnes ale konec. Zounar má doma tři holky, které mu dělají radost a jeho život zase dostal smysl. Navíc hodně zhubl, a tak je z něj štramák, na kterého je radost pohledět. A co více si může člověk přát než být spokojený jak sám se sebou, tak mít radost ze svých nejbližších. A tu mu jeho Claudie rozhodně dělá.

