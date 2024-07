Externí autor 28. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Jméno Martina Navrátilová asi není třeba více představovat. Světově úspěšná česká tenistka, která ovšem v roce 1975 emigrovala do USA dodnes plní přední stránky novin. Bohužel to není ale s tenisovými úspěchy, nýbrž kvůli tomu, že již po několikáté bojovala s rakovinou.

Veleúspěšná tenistka Martina Navrátilová se narodila 18. října 1956 v pražských Řevnicích. Dětství neměla dívenka nijak zvlášť pěkné, její rodiče se rozvedli, a otec dokonce později spáchal sebevraždu.

Ona i její sestra Jana tedy vyrůstaly s nevlastním otcem Miroslavem Navrátilem, který ovšem byl jako jejich vlastní. Pod jeho vedením později také Martina vyrostla v největší tenisový talent své generace.

V čem měla ale tato mladá dívka smůlu bylo to, v jaké době se narodila a v jaké době vyrůstala. Tvrdý komunistický režim nepřál nikomu úspěch a už vůbec ne úspěch „za čárou“. Když tedy soudruzi v roce 1975 Navrátilové zakázali výjezd na US Open do Ameriky, rozhodla se udělat razantní krok. Emigrovat.

Cesta do Ameriky a přiznání homosexuality

Vybrala si právě zemi, kde se plní sny, opěvovanou zemi ze západu, tady v Československu tak zatracovanou. Amerika k ní ovšem zpočátku nebyla tak přívětivá, jak si asi Navrátilová představovala, nicméně v roce 1981 získala tamní občanství.

Další humbuk tato talentovaná tenistka způsobila tím, když se přiznala ke své homosexuální orientaci. „Bohužel jsem nemohla říct pravdu dřív, než jsem dostala americké občanství. To by mě totiž v té době diskvalifikovalo. Psal se rok 1981 a já byla opravdu jediná, která na vrcholu kariéry šla s pravdou ven,“ vyprávěla před časem Navrátilová v pořadu Good Morning Britain.

„Byla to pro mě neuvěřitelná úleva. Už jsem nemusela nic předstírat a hrát si na někoho, kým nejsem. Svoboda, která s mým přiznáním přišla, se podepsala také v mé kariéře a udělala ze mě ještě lepšího sportovce,“ pokračovala tenistka, která si v roce 2014 vzala po sedmileté známosti poslední Miss SSSR Julii Lemigovou. Dokonce spolu vychovávají dvě děti, které má Julia z předchozího vztahu.

Nebylo to ovšem jen přiznání se k lásce k ženám, co Navrátilovou v životě tížilo. Po tomto coming outu jí určitě spadl kámen ze srdce, nicméně přišla další věc, se kterou se Martina musela poprat. Byla to rakovina. Poprvé nemoc lékaři diagnostikovali, když jí bylo třiapadesát let, podruhé to bylo minulý rok v lednu, kdy oznámila, že byla znovu diagnostikována v prosinci.

Navrátilová se léčila s rakovinou prsu a hrtanu. Dnes již ale bezpečně víme, že někdejší úspěšná tenistka je vyléčena. Ačkoliv musela podstoupit ještě preventivní ozařování, podle jejích slov, kdy citovala lékaře, u ní po léčbě už žádný nádor nenašli.

Rakovinu porazila i podruhé

Když se rakovina u tenistky objevila podruhé, bylo to v listopadu roku 2022. Tehdy si nahmatala zvětšenou lymfatickou uzlinu na krku, a když šla na vyšetření, lékaři jí ještě zjistili rakovinu v prsu poté, co narazili na podezřelé místo v jejím prsu.

Dnes sedmašedesátiletá Navrátilová vypadá šťastně a spokojeně. Co více, moc jí to sluší. Toho ostatně mohli být i fanoušci Wimbledonu, kam Navrátilová zavítala i se svou manželkou Julií.

Vy se na fotografie můžete podívat v naší galerii.

