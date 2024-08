Externí autor 19. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Tenisová ikona Martina Navrátilová (67) a její manželka Julia Lemigovová (52) oznámily radostnou zprávu – adoptovaly dva chlapce. Ještě před rokem však Navrátilová rodinu neřešila – doslova bojovala o život, když jí byla podruhé diagnostikována rakovina.

„Teď jsme v sedmém nebi,“ svěřila se Navrátilová magazínu People. „Zjišťujeme, jaké výzvy to pro každého z nás přináší. Je to jako začít znovu od nuly, ale s veškerými zkušenostmi, které jsme za ta léta nasbíraly,“ říká Navrátilová. A výzva je to opravdu velká – její partnerka, poslední sovětská Miss, má totiž už dvě dcery z předchozích vztahů.

Složitá adopce

Pár zároveň požádal veřejnost o respektování soukromí v tomto důležitém období.„Potřebujeme čas a prostor, abychom se všichni sžili jako rodina,“ dodala Navrátilová. „Je to nová kapitola našeho života a chceme ji prožít v klidu a harmonii.“

Cesta k adopci nebyla snadná. Pár sice o adopci uvažoval už dlouho, ale teprve když Juliiny dcery odrostly a odstěhovaly se, byl ten nejlepší čas pro rozšíření rodiny. „Ale život nám připravil zkoušku v podobě mé diagnózy,“ říká Navrátilová, které lékaři odhalili rakovinu hrtanu v prvním stadiu a k tomu i rakovinu prsu.

Dvojnásobná rakovina

„Když adoptujete dítě, musí být na prvním místě dítě. A právě teď je na prvním místě Martina a jde o to, aby se uzdravila. Adopci jsme musely odložit. Myslely jsme si, že nám každou chvíli zavolá agentura a oznámí nám šťastnou novinu, že budeme mít dítě... místo toho jsme bojovaly se dvěma rakovinami,“ nechala se tehdy slyšet Lemigovová.

Naštěstí v červnu 2023 Navrátilová oznámila, že se jí podařilo nemoc porazit. „Byl to těžký boj, ale s podporou Julie a celé rodiny jsem to zvládla,“ řekla tenisová legenda. „Teď jsme připravené dát všechnu lásku a péči našim novým synům.“

Nejlepší tenistka

Martina Navrátilová, rodačka z Řevnic, je považována za jednu z nejlepších tenistek všech dob. Během své kariéry vyhrála rekordních 59 grandslamových titulů. V roce 1975 emigrovala do Spojených států a v roce 1981 získala americké občanství. Svou sexuální orientaci veřejně oznámila v roce 1981, čímž se stala jednou z prvních profesionálních sportovkyň, které tak učinily.

Julia Lemigovová, její manželka, má za sebou také pozoruhodnou kariéru. Jako poslední Miss Sovětského svazu v roce 1991 se stala symbolem konce jedné éry. Po rozpadu SSSR se přestěhovala do Paříže, kde pracovala jako modelka a později se věnovala podnikání v módním průmyslu.

Pár se seznámil v roce 2000 a jejich vztah se rychle prohloubil. Navrátilová vzpomíná: „Když jsem Julii poprvé uviděla, věděla jsem, že je to ona.“ V roce 2014 se dvojice vzala v New Yorku.

Tragický osud

Navrátilová se vždy aktivně zajímala o Juliiny dcery. „I když nejsem jejich biologickou matkou, cítím vůči nim obrovskou zodpovědnost,“ řekla v jednom z rozhovorů s tím, že vidět je vyrůstat a být součástí jejich životů je neskutečný dar. Nyní, s adopcí dvou chlapců, začíná pro pár nová životní etapa. „Vždy jsme chtěly velkou rodinu,“ říká Navrátilová. „Teď, když máme dva syny, cítíme, že náš domov je konečně úplný.“

Lemigovová už má s výchovou syna zkušenost, bohužel jeho život skončil tragicky. Maximilien, kterého měla s francouzským bankéřem Edouardem Sternem, zemřel v roce 2004 ve věku pouhých pěti let na vnitřní poranění mozku. V péči ho měl v té době jeho otec a bulharská chůva Maya. Ta později zmizela beze stopy. Z utajené pitevní zprávy vyplynulo, že v krvi chlapce byly stopy diazepamu, tedy léku na zklidnění.

