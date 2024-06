Rekonstruuje velký statek, ze kterého bude luxusní designový rekreační objekt. Koupila ho před pár lety, a úpravy stále probíhají. Představu má totiž zpěvačka jasnou. Vysnila si moderní anglickou romanci, a těší se na její dokončení.

Rodačka z Českých Budějovic Martina Pártlová (47) přišla na svět 28. května 1979 a svou kariéru odstartovala v roce 2008 účastí v soutěžní show X-Factor. Tehdy zpěvačka skončila na 4. místě.

Diváky si získala svým nádherným sametovým hlasem, ale také svou přirozeností a smyslem pro humor. Právě humor ji spojil dohromady s uměleckými kolegyněmi a kamarádkami Veronikou Arichtevou a Nikol Leitgebovou. Mají společný super úspěšný projekt 3v1.

Kromě své vlastní sólové kariéry hostuje Matina pravidelně ve známé skupině Čechomor. V soukromí tvoří šťastný pár s muzikantem Pepou Vařekou (31), se kterým má nádhernou dcerku Stellu (3 roky).

Anglický sen

Usměvavá blondýnka toužila celý život po velkém domě v anglickém stylu. Jejím snem bylo vytvořit příjemné místo, kde by se mohla scházet nejen s přáteli z umělecké branže, ale především s celou rodinou. Tak v roce 2021 koupila velký starý statek, a začala si sen plnit.

„Vždycky jsem si přála koupit starou ruinu a přetvořit ji k obrazu svému. Hlavním důvodem, proč jsem nemovitost koupila, bylo to, že jsem se tam jednou chtěla setkávat s celou rodinou, třeba o Vánocích nebo při různých příležitostech,“ prozradila Pártlová.

Vizualizace a návrhy sdílela zpěvačka na sociálních sítích. Představa finálního výsledku by se dala přirovnat k modernímu anglickému stylu. Základem všeho je dřevo, mohutné trámy, masivní a moderná dřevěný nábytek, který působí bytelně i elegantně zároveň.

Ve vizualizacích, které Martina sdílela se snoubí venkovský styl v nadčasovém pojetí s novými prvky, jako jsou dřevěné vestavěné skříně, ale i designový nábytek připomínající americký vintage styl. Z návrhů architekta čiší příjemná nostalgie a pokrok současně.

Rozhodně si s návrhem jeho tvůrci pohráli, protože prostor nastiňuje mnoho vychytávek. Celkový dojem vypadá velmi vkusně a domácky. Při pohledu na obrázky si stačí jen představit čerstvou voňavou bábovku, kterou právě hrdá paní domácí vytáhla z trouby, a sympatické hosty, kteří klábosí se šálkem kávy na gauči.

„Chtěla jsem dům ve stylu anglického venkova. Poslala jsem architektům spoustu fotografií a nechtěla jsem dělat příliš mnoho stavebních změn. Ale když přišly vizualizace s otevřenými krovy, ukápla mi slza štěstí. Bylo to to nejkrásnější, co jsem kdy viděla. Bude to tedy trvat déle, ale co se dá dělat,“ sdělila unešená zpěvačka.

Rekonstrukce

Podle zlých jazyků si koupila Pártlová ruinu, kterou nikdy nepředělá, ale ze sociálních sítí se zdá, že rekonstrukce je v plném proudu. Sice se úpravy časově protáhly, ale to pochopí každý, kdo se rozhodl přestavět starý dům. Podle všeho bude luxusní venkovské stavení poskytovat maximální pohodlí a bude velmi útulné. Přesvědčte se sami:

Zpěvačka průběžně informuje na svém instagramu, jak přestavba postupuje. Nejdřív byla také sama překvapená, že přestavba trvá tak dlouho, ale drží se motta „kdo si počká, ten se dočká.“

„Už to trvá skoro rok touhle dobou sem si myslela, že už budeme skoro finišovat a my sme ještě ani nezačli. No, každej kdo někdy rekonstruoval ví, že to není žádná prdel… ale, dali sme se na vojnu a musíme to dotáhnout do konce… Trošku sme změnili fejs chalupy a myslim, že je to ještě lepší, než sme doufali …“ psala skoro před dvěma lety.



„A ne, nechtěla sem klasickou chalupu v původním stavu ) chtěla sem přesně tohle … Tak strašně se na to těšim… vždycky sem si přála, pořídit nějaký starý stavení a vdechnout mu život … je to teda náročný a myslim, že nejen pro mě… Snad neudělam nějaký blbý rozhodnutí, který mě pak bude štvát a nepůjde vzít zpátky . Hlavní je, že mam tentokrát všude zásuvky, protože v našem baráku kde žijem, sem jich nechala udělat fakt málo…tady bude aj na wecku. Doufám, že tu bude moje rodina šťastná a vopovaž se to Stello někdy prodat!“

Snad se půvabná a usměvavá umělkyně brzy dočká dokončení.

