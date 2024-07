Externí autor 17. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý MMA bijec Michal „Blackbeard“ Martínek do toho se svou přítelkyní praštil před dvěma lety. Veselku hrdličky odkládaly kvůli koronaviru, nechtěly se brát v rouškách. Nakonec z toho byla svatba jako lusk, nevěsta vypadala jako anděl, ale přeci jenom má v očích záblesk ďáblíka. Proč?

Lenka Martínková, jak se dnes manželka „Blackbearda“ jmenuje, má totiž poněkud kontroverzní minulost. Pod pseudonymem „Angel Piaff“ se totiž skoro osm let živila jako pornoherečka.

„Má aktivní kariéra v pornoprůmyslu trvala sedm až osm let. Pak jsem to ukončila a otevřela si vlastní erotický masážní salon, kde jsem se starala o několik slečen,“ prozradila v rozhovoru pro iDnes.cz Lenka, která svou někdejší přezdívku stále používá, a to například na Instagramu.

Lenka získala pornooscara, je na ni pyšný

A co na to říká její partner, dnes již manžel? Je s tím absolutně vyrovnaný, o někdejší kariéře své ženy ví naprosto vše. Dokonce se přiznal, že je jejím předním fanouškem. „Pornografie je velké téma pro média nebo část veřejnosti, ale podle mě je to naprosto přirozená věc. Jsem na Lenčinu cestu pyšný, protože v tom, co dělala, dosáhla na nejvyšší mety,“ dme se až pýchou MMA bijec, který dodává, že to byla láska na první pohled.

O tom, co Lenka dělá, věděl už od začátku a dle jeho vlastních slov mu to bylo úplně jedno. „Zakoukali jsme se do sebe hned a byla mezi námi okamžitá chemie. Bylo to poprvé v životě, kdy jsem nekalkuloval a nepřemýšlel absolutně o tom, co si o mně kdo bude myslet,“cituje slova Martínka výše zmíněný web.

Co více, jeho milá za své „herecké“ výkony sklidila i četné úspěchy. V americkém Las Vegas získala pornooscara za Nejlepší scénu, menší ocenění, o kterých moc nestojí ani za to mluvit, jak sama říká, získala také za Nejlepší glamour scénu a Nejlepší lesbickou scénu. Dnes se už této profesi ovšem nevěnuje. Jejím živobytím je v současné době prodej fetish sortimentu.

Andílek s ďáblem v těle

Že je to vzhledem andílek, ale s ďáblíkem v těle, potvrzuje i její další podnikatelský záměr, jak své služby zákazníkům ještě více vylepšit. Tehdy chtěla kromě oblečení a různých pomůcek svou nabídku rozšířit i o vlasy a osobní věci různých slečen. Jedním z nápadů bylo také do prodeje zapojit vaginální stěry, díky kterým by zákazník byl během své sexuální aktivity pornoherečce ještě pomyslně blíže.

Na svatbě byste se do ní ale zamilovali na první pohled a vůbec byste neřekli, že si tahle mladá krásná dáma libuje v poněkud zvláštním druhu podnikání a že by snad za sebou měla takovou divokou minulost. V bílých šatech byla nevinnost sama. I ženich sám přiznal, že byl nervózní.

„Byla to samozřejmě krásná životní zkušenost a na rovinu, kdybych byl takhle nervózní jako u toho oltáře na zápase, tak asi vůbec nezápasím,“ prozradil bijec Martínek, který si to jinak tvrdě rozdává se soupeři v kleci a vůbec byste do něj neřekli, že ho něco může rozhodit. Pokud se ale jedná o lásku, je na ni i ten největší tvrďák krátký. Obzvláště, když k oltáři kráčí tak krásná nevěsta, jako byla jeho milovaná Lenka.

