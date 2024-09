Externí autor 23. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Veroniku Týblovou si nejspíš televizní diváci pamatují jako Mařenku z pohádkového seriálu o princezně Arabele. Zahrála si ale i v jiných filmech, než se po ní slehla zem. Dnes se již herectví dávno nevěnuje a místo toho před tabulí učí děti. Na hereckou etapu ale vzpomíná ráda.

Když na jednu základní školu dorazili filmaři hledat holčičku, kterou by mohli obsadit do role v pohádce Kočičí princ, třídní učitelka ihned doporučila Veroniku Týblovou. Ten den ale byla zrovna nemocná, a tak se za ní štáb musel vypravit domů.

Tohoto rozhodnutí nelitovali, malé děvčátko je natolik oslovilo, že mu roli ihned přislíbili. Později ji obsadil režisér Václav Vorlíček do seriálu o princezně Arabele, na kterém vyrostlo několik generací dětí a televize ho reprízuje dodnes.

Zatímco Veronika Týblová hrála Mařenku, Honzíka po jejím boku si zahrál Ondřej Kepka. Ten ale herectví na rozdíl od ní na hřebík nepověsil a věnuje se mu dodnes.

Během natáčení si užila spoustu zábavy

Veronika Týblová byla během natáčení pochopitelně v sedmém nebi. O něčem takovém sní snad každá malá holčička a jí se tento sen splnil.

„Pro mě to byl krásný rok prázdnin a nezapomenutelných zážitků. Přála bych všem dětem, aby to mohly zažít také. Točilo se skoro pořád, bydleli jsme po hotelích a byli bez rodičů, tak si to asi umíte představit,” svěřila se po letech pro deník Blesk.

„Na Barrandově jsme běhali mezi ateliéry, kde jsme s Ondrou prošmejdili kdeco. Zastavilo nás pouze červené svítící světlo, to jsme věděli, že do ateliéru nesmíme, protože se tam natáčí. Pan režisér Vorlíček byl skvělý, protože nám vždycky vysvětlil, o čem ve scéně půjde a pak nás nechal, ať to řekneme svými slovy,” podělila se Veronika Stýblová o úsměvnou vzpomínku.

S Ondřejem Kepkou je dodnes v kontaktu

S Ondřejem Kepkou je prý v kontaktu dodnes a často se spolu zasmějí, když si vzpomenou, jaké lumpárny během natáčení na place prováděli.

„Pamatuju si, jak jsme se jednou v pauze při natáčení s Ondrou dali do loupání ořechů a pak jsme měli úplně černé ruce. Další scénu jsme proto museli hrát s rukama za zády. Jindy jsme už večer před natáčením dostali kostýmy na příští den a nás nenapadlo nic lepšího, než si je večer ještě přeprat, aby nám to ráno opravdu slušelo. Ještě mokré jsme je pak zabalili do ručníků. Ráno bylo oblečení vlhké a zmuchlané, ale točit se muselo, a tak jsme se do něj nasoukat museli i tak,” prozradila bývalá dětská hvězda.

Dalším pozitivem, proč bylo skvělé být dětskou hvězdou, byl také honorář. Obdržela tehdy 6000 československých korun, což byla na tu dobu poměrně slušná částka. Jak s ní tehdy naložila, si Veronika Týblová pamatuje jako včera.

Kvůli komunistům přestala hrát

„Splnila jsem si svoje největší přání a koupila jsem si lyže Blizzard s kvalitním vázáním. Ještě dlouho jsem je měla schované,” sdělila s úsměvem.

Jak ale dospívala, proměnil se charakter nabídek, které od režisérů dostávala. Vzhledem k tomu, že se jednalo o časy za minulého režimu, velmi často filmy pro mládež obsahovaly skrytou propagandu. A to se nelíbilo ani jí, ani jejím rodičům.

„Tatínek byl novinář a po roce 68 nemohl psát. Dokud jsem hrála normální holky, podporoval mě, ale dceru funkcionáře mi hrát nedovolil,” uvedla Veronika Týblová.

Dnes se živí jako učitelka

Vzhledem k tomu, že měla i řadu jiných koníčků, ji to ale příliš nemrzelo. Po maturitě šla na pedagogickou fakultu a jako učitelka se živí dodnes. Ve svém životě je spokojená, jedinou vadou na kráse jsou dva rozvody, které má za sebou.

„Nevím proč, ale vždycky, když jsem se vdala a měla dítě, následoval rozvod. Hlavně, že jako otcové moji dva exmanželé fungují, takže každé dítě má svého tatínka a já mám aspoň občas volno,” uzavřela bývalá herečka.

Zdroje: Kafe.cz , Blesk.cz , Blesk.cz