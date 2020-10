Masakr ve škole v San Diegu: Ann povraždila spolužáky, protože nesnášela pondělí

Jeden z prvních školních masakrů se odehrál 29. ledna roku 1979 před základní školou Grover Cleveland v americkém San Diegu. Do hloučku dětí shromážděných před budovou začal kdosi střílet z okna protějšího domu. Vražedkyní byla teprve 16letá Brenda Ann Spencer.

Při střelbě byl zabit ředitel školy Burton Wragg a správce Mike Suchar, kteří se snažili děti ochránit. Osm dětí bylo zraněno, než dorazila policie a začala na střelkyni naléhat, aby se vzdala. Drama trvalo celých sedm hodin, Brenda Spencer se zabarikádovala v bytě a vyhrožovala další střelbou. Na otázku, co ji k tak děsivému činu vedlo, odpověděla prostě: "Nemám ráda pondělky. Tohle mi ten den trochu oživilo."

Bylo zřejmé, že mladá dívka nemá v hlavě všechno tak úplně v pořádku. Na její psychice se nejspíš negativně podepsal rozvod rodičů, po kterém zůstala bydlet s otcem v naprosté chudobě. Spali na jedné matraci v obýváku mezi lahvemi od alkoholu. V roce 1978 Brendu vyloučili ze školy pro neomluvené absence a přeřadili ji do zařízení pro problémové studenty. V létě byla dívka zatčena za to, že střílela z okna ptáky. Psychiatrický posudek doporučil, aby Brenda podstoupila ústavní léčbu.

To by bývalo zachránilo dva životy a zdraví osmi dětí. Jenomže otec odmítl dát k dceřině léčbě svolení. Místo toho s ní oslavil Vánoce a pod stromeček jí nadělil poloautomatickou pušku s teleskopickým zaměřovačem a 500 náboji. "Chtěla jsem rádio, ale on mi koupil zbraň. Měla jsem pocit, že chce, abych se zabila," vypověděla později Brenda.

Ačkoli u ní psychiatři skutečně zaznamenali sebevražedné tendence, pušku nakonec neobrátila proti sobě, ale proti jiným. "Bylo to jako střílet kachny na rybníku," libovala si po činu.

Její výrok "Nemám ráda pondělky" ve své době inspiroval Boba Geldofa k napsání hitu I Don’t Like Mondays pro kapelu The Boomtown Rats.

Brenda Ann Spencer skončila ve vězení a poprvé mohla zažádat o propuštění po 25 letech. Do dnešního dne byly ale všechny žádosti zamítnuty.