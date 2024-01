Představitel podnikavého studenta Masaříka v Jak básnici přicházejí o iluze, který peněžil své prostředky na zlepšení paměti, se u filmu moc neohřál a zdánlivě se z kulturního světa vytratil. Po studiích ale jeho kroky nevedly daleko a jeho jméno v herecké branži zůstalo...

Masařík z Básníků

Když si zahrál v „Básnících“, byl studentem předposledního ročníku DAMU. Oba rodiče byli novináři. Matka je Češka, otec je z Egypta, kde se v jeho hlavním městě Káhiře Akram Staněk, představitel Masaříka, dne 7. ledna 1963 narodil. Když mu byly dva roky, matka se s ním po rozvodu odstěhovala do Prahy. Jako jednadvacetiletý student také hrál studenta v Lásce z pasáže. Na stříbrném plátně se objevil ještě jednou, a to ve čtyřiceti šesti letech jako advokát v dramatu Ocas ještěrky. Ale to už byl už pohlcený jinou prací.

Na scény s podnikavým Masaříkem se můžete podívat na následujícím videu:

Kde zní jeho jméno

Po ukončení studií zamířil do Brna, kde působil sedm let jako louktoherec v divadle Radost, hostoval i na jiných scénách. Dva roky poté vyučoval na JAMU techniku mluveného projevu. Velký úspěch zaznamenal s inscenacemi se svým vlastním divadelním souborem Pro 100r, který se za české amatérské divadlo účastnil mezinárodních festivalů.

Když se po deseti letech vrátil do Prahy, od divadla neutekl. Jeho jméno coby režiséra je tak spjaté s mnoha úspěšnými divadelními představeními v několika divadlech v Praze, včetně naší Zlaté kapličky, ale i scén oblastních. Režíruje i amatérské soubory, k nimž má velmi blízko. Zasadil se o založení Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel Apostrof, jehož byl ředitelem. Od roku 1999 se po několik let konal na konci divadelní sezóny především v Divadle Na zábradlí, ale i dalších scénách, které staly místem setkávání domácích a zahraničních nezávislých, poloprofesionálních a amatérských divadelních souborů.

Akram Staněk se věnuje i grafickému designu a jako režisér s citem výtvarníka má velké nároky na scénografii, kdy výkony herců musí podtrhovat zajímavě řešený jevištní obraz a scénický prostor.

