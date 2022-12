Odkaz, který tatíček Masaryk zanechal, zůstane nesmazatelným písmem zapsán v kronikách Čechoslováků i jako výrazný milník v historii Evropy. Nic by to na tom nezměnily byť i potvrzené spekulace, že je levoboček s modrou habsbursko-lotrinskou krví. Může ale skutečně být Masaryk synem císaře?

Stopy vedou do Vídně

T. M. Masaryka od raného dětství provázela řada šťastných a na tu dobu poněkud neobvyklých náhod. Dítě štěstěny, řeklo by se. Myšlenku, že by mohl být i dítětem samotného císaře rakouského Františka Josefa I. (1830-1916) podnítily nejen tyto okolnosti, ale i údajný císařův zápis v diáři z počátku prosince 1849 –„Kropaczek erl.“. To se vykládá jako „Kropáček vyřízeno“. Co mělo být vyřízeno? Těhotenství Masarykovy matky Terezie Kropáčkové sňatkem s Josefem Masarykem. Domnívá se tak publicista D. Glockner, který v knize Císařův prezident (2016) nastínil souvislosti s možným císařským původem prvního československého prezidenta.

Může být otcem TGM císař rakouský?

Možnost, že by mohl být Masaryk synem císaře připouštějí i někteří historici. Masaryk se narodil 7. března 1850. Na matrice je zapsán v Hodoníně, není však jisté, zda nejsou místem jeho narození Kopčany na Slovensku. Jeho matka dle historiků sloužila na habsburském zámečku v Hodoníně. Není doloženo, zda se mladý panovník během letních měsíců, tedy v době, kdy Terezie otěhotněla, na zámku zdržoval, ale zcela jistě do okolí často zajížděl v rámci příprav tažení proti uherským vzbouřencům. Doložená je však jeho návštěva začátkem prosince 1849, ke které se vztahuje poznámka o záležitosti „Kropáček“.

Ve druhém měsíci těhotenství si pak svobodná šestatřicetiletá, údajně pohledná a inteligentní, bezúhonná Kropáčková s dobrou pověstí bere o deset let mladšího nevzdělaného slovenského čeledína nižšího původu. Pro ČT24 historik P. Zídek uvedl, že na tehdejší dobu takový sňatek nebyl zcela obvyklý, což ale neznamená, že nebyl možný. Jsou tu však další okolnosti. Například, jak poznamenal uvedený historik: „Roli hrají určité věci jako srovnání Tomáše Masaryka s jeho mladšími bratry. Můžeme konstatovat, že si nebyli fyzicky příliš podobní a že dva mladší bratři, přestože k nim měl dobrý vztah, byli výrazně jednodušší…“

Pod šťastnou hvězdou?

Glockner ve své publikaci poukazuje také na až tak nějak moc „šťastné“ náhody v Masarykově životě. Otec Josef byl hned v roce 1950 „povýšen“ na panského kočího a později se stal správcem habsburských hospodářství. Masaryk začal studoval na německém gymnáziu v Brně. Jak studia, tak ubytování byly značně drahá záležitost... Ale zasáhla štěstěna. Dostal příležitost doučovat synky z bohatých a vlivných rodin. A bez „doporučení“. Hlavně se ale stal preceptorem v rodině policejního ředitele A. Le Monniera, důvěrníka císaře, který se stal jeho ochráncem. Když se zamilovaný Masaryk kvůli své lásce dostal do sporu s ředitelem školy, byl v roce 1869 vyloučen a nebylo mu umožněno studovat na žádné jiné střední škole. V té chvíli byl Le Monnier zčista jasna přeložen do Vídně.

Le Monnier se s rodinou přestěhuje a vezme s sebou i Masaryka, který pak s rodinou bydlí. Ve Vídni je bez problému přijat na Akademické gymnázium, Le Monnier je povýšen do šlechtického stavu. Šťastná shoda okolností ? Dle zastánců jeho císařského původu však místo pomyslné štěstěny zasahoval do osudu mladého Masaryka císařský trůn…

Po kterém otci zdědil lásku ke koním?

Na otázku, kdo je skutečným biologickým otcem T. G. Masaryka mohly dát odpověď testy DNA v roce 2017. Vědci měli k jejich provedení dostatek materiálu… Nejbližší žijící příbuzný, Masarykova pravnučka Charlotta Kotik, která žije v New Yorku, k nim ale nedala souhlas. V roce 2018 pak pro English Radio řekla: „Pro mě to bylo nesmírně urážlivé. Možná ne pro mě, ale pro český národ. Nechápu, proč lidé tady, v této zemi přicházejí s takovými nápady. Že by se člověk, který se narodil dvěma lidem, kteří nemají vysoký původ nemohl stát tak významným? Přijde mi to naprosto urážlivé. Možná tím spíš, že žiji ve Spojených státech, kde nikoho nezajímá, kdo byl například Lincolnovým otcem, nebo rodiče jiných významných historických osobností. Lidé si jejich díla váží a jsou na ně hrdí. A myslím, že i my bychom měli být hrdí na odkaz prezidenta T. G. Masaryka a přestat šířit tyto laciné a přízemní spekulace."

