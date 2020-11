Osud dívky v kroji ze slavné známky s Masarykem: Komunisté Evě připravili peklo

Poštovní známka vydaná v březnu roku 1938 k sobě připoutala zvláštní pozornost. Prezident Masaryk byl na ní vyobrazen s malým děvčátkem v kyjovském kroji, spodní okraj lemoval nápis "Měj úctu k duši dítěte". Lidé si začali klást otázku, kde fotografie vznikla a kdo je vlastně tou roztomilou holčičkou.

Známky s Masarykem držícím v náručí malé dítě se tehdy prodávaly s příplatkem, který přispíval dobročinným spolkům na péči o děti. Masaryk byl v té době už půl roku po smrti, v zemi se stupňovalo napětí vyvolané rozpínavým nacistickým Německem, a tak se tento obrázek stal zároveň symbolem základních hodnot, dětské duševní čistoty a demokracie.

Paní Antonie Neugebauerová ze Žďáru nad Sázavou si na fotografii dobře pamatovala. Vznikla v roce 1928 při Masarykově návštěvě Horácka a onou holčičkou v kroji byla její dcera Eva. "Pan prezident přijel na slavnostní kladení základního kamene pro výstavbu sokolovny. Já se vychystala do kyjovského kroje, sama jsem ho vyšívala. S maminkou jsme nachystaly kyjovský kroj i pro Evičku," vypověděla Antonie pro filatelistický portál Japhila.cz.

Evička se motala okolo tribuny a pan řídící, který sem přivedl školáky, jí dal do ruky kytičku, aby ji předala panu prezidentovi. Masaryk se na ni neustále usmíval a místní drogista Švastal ji vyzdvihl přímo do jeho náruče. V tu chvíli fotograf zmáčkl spoušť a zrodil se legendární snímek, jenž byl o deset let později vybrán pro poštovní známky.

Autor fotografie zůstal neznámý, ale Evička Neugebauerová se proslavila. Do školy jí přicházely spousty dopisů se žádostí o autogram, a to nejen z Československa, ale i z Austrálie a Ameriky.

Za války se její snímek s Masarykem objevil i v Británii na letácích československého zahraničního odboje. Když později moc v ČSSR převzala komunistická strana, jméno prvního prezidenta i jeho ideály se začaly zadupávat do země. Tíhu převratu pocítila i rodina Evy Neugebauerové. Rodičům komunisté zabavili parní pilu a donutili je živit se podřadnou prací. Rodině připravili peklo a Evě soustavné ponižování. Eva se provdala za Ladislava Haňku a v roce 1950 s ním prchla přes Šumavu do Bavorska. Mladí manželé pak pokračovali do Spojených států, kde se usadili natrvalo, vystudovali univerzitu a vychovali syna Ladislava a dceru Janu.