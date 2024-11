Hádanky a hlavolamy jsou jedinečným způsobem, jak rozhývat své mozkové závity a udržet mozek bdělý po dlouhé roky. Vyzkoušet si to můžete s naší matematickou hádankou, kterou však většina dospělých nezvládne.

Hádanky a hlavolamy

Hádanky a hlavolamy slouží jako důkladný trénink našich kognitivních schopností. Lepšíme díky nim pozornost, učíme se koncentraci a trénujeme samozřejmě paměť.

Právě kognitivní funkce jsou tím, co vlivem stárnutí začíná chřadnout. Je to sice přirozená reakce našeho těla, není to ale neměnná konstanta.

Odborníci na mentální zdraví ví v tomto ohledu své. Kognitivní funkce upadají jen lidem, kteří pro své mentální zdraví nic nedělají. Ti zapomínají, protože jejich mozek stárne.

I takoví lidé ale mohou vše změnit, pokud budou mozek řádně aktivovat. Mozek je orgán, který k životu potřebujeme, a který může fungovat do vysokého věku.

Dokonce zcela bez obtíží. Jakmile nenecháme mozek zlenivět, nejsme ohrožení degenerativními chorobami. Aby tomu tak ale bylo, musíme pro to něco udělat.

Nezvládne to většina dospělých

Nejsnazším způsobem, jak pracovat na zdraví svého mozku, je neustále získávat nové informace. Ty máme možnost načerpat z knih, ale také je můžeme získat na kurzu vyšívání.

Jak vyřešíte hádanka s majákem?

Odborníci na zdraví mozku se shodují, že tomuto orgánu prospívá jakákoliv aktivita, při které musí přemýšlet a která pro něj není známá ani jednoduchá.

Ať už je to kurz nového jazyka, taneční kroužek, lekce jógy s trenérem nebo třeba luštění nových křížovek, jsou tyto aktivity velkým přínosem. Nutí nás zapojit každý mozkový závit.

Při každé aktivitě musíme dbát na to, jak ji děláme. Nebo, zda jsme schopní dobrat se správného řešení. Musíme si všímat nejmenších detailů a aktivovat pozornost i koncentraci na plné obrátky.

Vyzkoušet si to můžete s naší matematickou hádankou. Tu ale většina dospělých nezvládne, ačkoliv je určená dětem na základní škole. O co v ní jde? Na obrázku je třeba objevit logickou chybu, která je zde ukrytá.

Je třeba projít obrázek plný čísel 7777 opravdu detailně a zaměřit se nejen na celek, ale také na každé číslo zvlášť. Pak máte šanci chybu objevit.

Pokud se ale ani tak k řešení matematické hádanky nedoberete, podívejte se na obrázek níže, kde máte vyznačené řešení.

Chyba, kterou bylo potřeba v hádance objevit.

