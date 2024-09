I přestože na ně jen málokdo vzpomíná s nostalgií, matematické slovní úlohy a hádanky jsou skvělým způsobem, jak procvičit naše mozkové závity. Nejenže rozvíjí logické myšlení, ale zároveň nás nutí zkoumat problémy z různých perspektiv. Troufnete si na tento rébus?

Jak propojit nudné počítání s praktickým životem? Odpovědí jsou úkoly, které dětem ukazují, jak matematiku uplatnit v běžných situacích. Ať už jde o rozdělování sladkostí mezi kamarády nebo plánování rozpočtu na výlet.

Tyto úlohy pomáhají další generaci pochopit, že počítání je dovednost, kterou využijí v každodenním životě i v dospělosti. Například při zařizování kuchyně.

Představte si, že máte vybranou vysněnou kuchyňskou linku. Skříňky je nyní nutné naplnit nádobím, včetně skleniček, jež jste hledali již roky. Objevila se ale otázka, zda se do nich vejdou. V internetovém obchodě jsou totiž podivné informace. Jak tuto zapeklitou situaci vyřešit? Odpovědí jsou matematické rovnice.

Jak je vysoká sklenička?

Na obrázku vidíte, že pět skleniček, vložených do sebe, mají dohromady 34 centimetrů. Dvě skleničky jsou vysoké 19 centimetrů. Vaším úkolem je zjistit, jaká je výška jedné sklenice. A to co nejrychleji. Připravte si papír a tužku. Začínáme.

Jak vysoká je sklenička? Matematický úkol pro školáky zamotal rodičům hlavy. Poradíte si? question Zahájit kvíz

Vypočítali jste, že jedna sklenička je vysoká 14 centimetrů? Pokud ano, gratulujeme. Jde o správný výsledek. Pro ty z vás, kteří zvolili jiné číslo, máme připravený postup, jak se ke správnému řešení dostat.

Skleničková matematika

Prvním krokem je určení překrytí mezi sklenicemi. Víme, že pět kusů dosahuje výšky 34 cm a dvě sklenice měří 19 cm. Rovnicemi by se tato informace zapsala jako x + 4y = 34 a x + y = 19, kdy x je výška celé sklenice a y je jejich překrytí.

Nyní pojďme najít hodnotu x z druhé rovnice. Tedy x + y = 19. Z čehož vyplývá, že x = 19 - y. Dosadíme to do první rovnice a určíme, jak vysoké je překrytí sklenic:

(19 - y) + 4y = 34

19 + 3y = 34

3y = 15

y = 5

Dané číslo opět vložíme do první rovnice x + 4y = 34. Vyjde nám tedy x + (4 x 5) = 34

x = 34 - 20

x = 14

Výška jedné sklenice je tedy 14 centimetrů.

Zdroje: www.forwardjunction.com, www.medium.com, www.timesofindia.indiatimes.com