Geniální vědec sestavil matematickou rovnici, která dokazuje existenci Boha

Lenka Bělská

Rakousko-americký matematik Kurt Gödel se rozhodl, že sestaví rovnici, jež by bytí Hospodina matematicky dokázala.

Foto: Shutterstock.comI/InaraPrusakova

Arcibiskup, teolog a filosof Anselm z Canterbury si namočil brk do inkoustu a začal psát. „Pokud by Bůh neexistoval, byla by zde jiná ideální bytost. Není však možné, aby bylo něco dokonalejší než On. Proto Pán je," dokončil větu. Bylo jaro roku 1077. Středověký duchovní byl první, kdo se pokusil o tzv. ontologický argument.