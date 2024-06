close info Profimedia.cz

Najdeme je všude okolo nás. Na budovách, na hřbitovech i na stránkách knížek. To jsou římské číslice. Poprvé jsme se s nimi setkali v páté třídě základní školy a jen málokdo z nich nebyl zmatený. Pamatujete si, co tajemné I, V, X, L, C, D, M znamenají? Zkuste si náš kvíz.

