Zadržování vody může být frustrující problém, zejména s přibývajícím věkem. Pokud je vám přes padesát a cítíte se oteklí a nadutí, jednoduché řešení se může skrývat na vaší zahradě. Tymián, běžná kuchyňská bylinka, by mohl být klíčem ke snížení otoků během několik dní.

Tymián je ušlechtilým bratrem oblíbené mateřídoušky a čaj z něj se doporučuje při zažívacích obtížích, podporuje trávení, působí proti nadýmání a průjmům. Kloktání, stejně jako pití po malých doušcích pomáhá při onemocnění horních cest dýchacích. Koupele a inhalace, zase pomáhají při chřipce s kašlem a rýmou. Skutečně všestranná bylinka! A navíc skvěle chutná!

Přírodní síla

Tymián, latinsky známý jako Thymus vulgaris, má podobně jako ostatní bylinky bohatou historii sahající tisíce let nazpět. Staří Egypťané ho používali při balzamování, zatímco Řekové a Římané si ho vážili pro jeho aromatické vlastnosti a léčebné využití. Jeho název je odvozen z řeckého slova „thymos“, znamenajícího odvahu nebo sílu, což naznačuje, jak vysoce byl ve starověku ceněn. A zatímco moderní věda nyní potvrzuje mnoho jeho zdravotních přínosů, poznat je můžete i vy. Jak může zlepšit vaše zdraví?

Boj proti opuchlosti

Jedním z nejslibnějších přínosů tymiánu, zejména pro lidi nad padesát let, je jeho schopnost snižovat zadržování vody. „Obsahuje sloučeniny, které působí jako přírodní diuretika. Ty mohou pomoci tělu odstranit přebytečné tekutiny, snížit nadýmání a otoky. Co je na tymiánu obzvláště zajímavé, je to, že na rozdíl od některých syntetických diuretik (běžných léků) se nezdá, že by tělo ochuzoval o esenciální minerály,“ říká nefrolog Aaron Lapard.

„Sloučeniny v tymiánu, zejména tymol a karvakrol, prokázaly antimikrobiální vlastnosti. Jeho pravidelná konzumace tak může pomoci odvrátit běžné infekce a podpořit celkové zdraví imunitního systému.“

Na dýchací problémy

Tymián je bohatý na vitamin C a další antioxidanty, má v sobě i látky, které příznivě působí na dýchací cesty. Studie v European Journal of Pharmacology zjistila, že extrakt z tymiánu má bronchodilatační (uvolňující) účinky, což pomáhá usnadnit dýchání. „Čistí dýchací cesty od hlenů - to je zvláště přínosné pro ty, kteří trpí stavy jako bronchitida nebo přetrvávající kašel,“ tvrdí studie.

Zlepšení trávení

Přínosy bylinky jsou známé i pro trávicí systém. A nejen proto, že cokoli připraveného s tymiánem skvěle chutná. Snižuje nevolnost, nadýmání a plynatost, zatímco jeho antimikrobiální účinky mohou pomoci udržet zdravou střevní flóru. „Stimuluje produkci trávicích enzymů, což zlepšuje celkové trávení. To může být obzvláště přínosné pro starší dospělé, kteří mohou zažívat přirozený pokles účinnosti trávení,“ tvrdí lékaři.

Použití tymiánu

Pro využití zdravotních přínosů tymiánu, zejména jeho účinků na zadržování vody, se často doporučuje konzumovat ho jako čaj.

Zde je jednoduchý recept:

- Louhujte 1-2 lžičky sušeného tymiánu v šálku horké vody po dobu 5-10 minut

- Sceďte a vychutnejte si samotný, nebo i s trochou medu

Těm, kteří chtějí snížit zadržování vody, doporučují odborníci pít 2-3 šálky čaje denně. Zlepšení by se pak mělo dostavit během několika dnů až týdne. Bylinku můžete zařadit i do běžného jídelníčku, hodí se pod maso, jako koření do polévek, omáček, nádivek a salátů.

Společně s bobkovým listem je nezbytnou součástí bylinkové kytičky bouquet garni. Lze ho pěstovat v květináčích na slunném parapetu nebo ve vaší zahradě. Klíčem je zajistit mu dostatek slunečního světla a nepřelévat ho.

