Ne každá dobrá herečka musí být notně světovou hvězdou, o kterou by se producenti prali a její herecká kariéra by čítala desítky postav. Tou je i Matilda Zieglerová, v Británii oblíbená z televizních seriálů a divadelních prken, a pak stejně jako v jiných zemích známá v roli „přítelkyně“ Mr. Beana.

Irma

Britský sitcom a stejnojmenný film Mr. Bean, ve kterém padne jen pár slov snad ani není nutné blíže představovat. Hlavní roli v něm hrají dětinský smolař bez křestního jména, prostě pan Bean v podání vynikajícího herce Rowana Atkinsona, jeho přítel – malý pletený medvídek, a žlutozelené, dnes díky němu ikonické „Mini“, tedy malé osobní auto Austin Rover Mini. A pak Irma Gobbová…

Irma je v seriálu (1989-1995) i filmu dáma středního věku, své špinavě blond vlasy nosí svázané do podivného drdůlku, má velké brýle a obléká se do modrých šatů. Je občas také občas dětinská a vznětlivá a pracuje jako knihovnice. Do Beana je zamilovaná, ale on ji bere spíš jako kamarádku. Ve skutečnosti byla mladá a pohledná…

close info YouTube zoom_in Zamilovaná Irma a Mr. Bean v kině

Matilda

Britská herečka německého původu Matilda F. E. Zieglerová v „beanovském“ seriálu hrála i vedlejší role jako třeba policistku, servírku a další. Narodila se 23. července 1964 a je především divadelní herečkou. Ztvárnila ale hlavní role ve čtyřech celovečerních filmech. Domácí televizní diváci ji znají ze seriálů, v prvním z nich se objevila v East Enders (1987-1988). U nás ji můžeme znát v epizodních rolí z detektivek Vraždy v Oxfordu nebo Případy inspektora Lynleyho.

close info Profimedia zoom_in Matilda v televizním seriálu v roce 2023

Matilda má s hercem Louisem Hilyerem tři děti – dvě dcery Evii Joy (*1997) a Fayu Berry (*2000) a syna Herberta Carla (*2005), vzali se až v roce 2004.

