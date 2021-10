Nostradamus v sukních: Co předpověděla středověká matka Shipton a co se splnilo?

Matka Shipton

Čarodějnici jste ve vrcholném středověku poznali podle podivného způsobu života či zvláštního znaménka na těle. Ursule Southeilové z anglického hrabství Severní Yorkshire k této nálepce stačilo jen to, že byla odmalička velmi ošklivá. Říkalo se o ní, že ji zplodil sám čert.

K této domněnce ovšem přispěla i její matka, která odmítala prozradit, s kým Ursulu počala. V době těhotenství jí bylo pouhých 15 let a coby nezaopatřený sirotek neměla žádné zázemí. Dítě porodila roku 1488 v jeskyni kousek od města Knaresborough, údajně za noci plné hromů a blesků. Holčička přišla na svět s fyzickými deformacemi, záda jí hyzdil hrb a obličeji dominoval veliký křivý nos.

První dva roky života strávila s matkou v jeskyni, jelikož ve slušné lidské společnosti pro ně nebylo místo. Pak se ale o jejich případu dozvěděl opat z Beverley a zasáhl podobně jako moderní sociální pracovník. Mladé matce našel místo v klášteře a maličkou Ursulu nechal vychovat v adoptivní rodině.

Moudrá bylinářka

Noví rodiče o ni pečovali s láskou, avšak sousedé se stále pošklebovali jejímu vzhledu a nejasnému původu. Ursula proto trávila hodně času o samotě v lesích, kde poznávala stromy a bylinky. Stala se z ní lidová léčitelka a vědma, ke které lidé chodili pro radu a pomoc. Dokonce si našla manžela, jistého tesaře Shiptona.

Zlé jazyky tvrdily, že ho snad musela očarovat. Nebylo přece možné, aby se někdo zamiloval do takové ošklivky. A když Shipton po několika letech manželství náhle zemřel, začalo se šuškat, že v tom má Ursula prsty. Ubohá vdova, které nyní už nikdo neřekl jinak než "matka Shipton", se stáhla do ústraní a odebrala se do své rodné jeskyně. Tam prý strávila zbytek života vařením lektvarů a věštěním budoucnosti.

Za čarodějnictví nebyla nikdy souzena ani upálena; lidé se jí sice báli, ale stále k ní chodili pro pomoc. Na svou dobu a nezvyklý životní styl se dokonce dožila úctyhodných 73 let.

Své věštby osobně nikdy nezapisovala, na papír se dostaly díky místním nadšencům, fascinovaných její osobou a životem. Osmdesát let po její smrti vyšly dokonce ve veršované formě a v Anglii se staly hitem. Matka Shipton začala být srovnávána se slavným Nostradamem.

Proroctví o internetu

A co čarodějnice z Yorku vlastně předpověděla? Údajně měla vize o požáru Londýna, o pádu církve v důsledku manželství Jindřicha VIII. s Annou Boleynovou i o popravě Marie Stuartovny. Nahlédla prý dokonce i do doby zcela moderní; větou "lidské myšlenky budou létat okolo světa tak rychle jako mrknutí oka" podle některých vykladačů předpověděla zrod internetu.

Ve verších zmiňuje rovněž zemětřesení v krajích, jež jí nejsou známy, a obrovskou moc "žlutých mužů" získanou od mocného "medvěda". Mohla tím matka Shipton věštit spojenectví Číny a Ruska? Pokud ano, v budoucnu by nás mohla čekat nepěkná válka, kterou ale tyrani prohrají. "Nepodaří se jim rozdělit svět na dvě části," tvrdí proroctví.

Dnes už bohužel není jasné, do jaké míry je příběh matky Shipton jen legendou a které zapsané věštby jsou opravdu původní. Během staletí k nim totiž přibyla i řada podvrhů. Postava tajemné bylinářky se nicméně stala nesmazatelnou součástí anglického folklóru a jeskyně v Knaresborough je dodnes lákavou turistickou atrakcí.

