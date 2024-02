Naše dětství a výchova rodičů ovlivňuje celý náš život. Říká se, že se všichni rodíme jako křišťálově čisté duše. To, čím se staneme z nás udělají rodiče a společnost. Je tedy možné, že výchova matky může z někoho nevinného udělat vraha?

Podle nejlepších odborníků v oboru skutečně existují typy matek, které svým chováním a výchovou stvoří ze svých dětí chladnokrevné vrahy. Profesorka kriminologie Elizabeth Yardleyová se podělila s veřejností o své poznatky z oboru: „Opravdu rozpoznáváme určité faktory, které takto psychický vývoj vraha ovlivňují.“

Jak se rodí vrah

Zrození vraha je podle zdrojů ovlivněno mnoha faktory. Elizabeth Yardleyová je profesorkou kriminologie a poskytla deníku Mirror zajímavé informace. Prozradila své zkušenosti a odborný pohled na to, jak se „rodí“ vrah. Podle ní tento proces může být velmi ovlivněn právě výchovou matky. Vytvoření takové monstra je ale podle ní složitý a zdlouhavý proces.

Profesorka vyučuje v Centru aplikované kriminologie na Birmingham City University, ale také je mediálně známá z televizního pořadu Vrazi a jejich matky s Donaldem MacIntyrem. Vražedné sklony vytváří současně více faktorů – biologie, školní prostředí, rodina, přátelé, sousedé, lékař a zdravotnictví nebo vztah dítěte k matce.

Vrazi a jejich matky

Matky mají větší vliv než otcové, proto se hledáček profesorky zaměřuje právě na ně. „Od matek očekáváme, že budou obětavými živitelkami rodin a hlavními pečovatelkami. To jsou očekávání, která považujeme za samozřejmá a vztahují se na všechny.“

„Matkám se podřizujeme na základě jednoduchého předpokladu, že ony vědí vše nejlépe, upřednostňují potřeby svých dětí a chrání je před újmou v rodině i mimo ni. Dokud je máma na svém místě, jistě bude vše v pořádku, nebo ne?“ říká Yardleyová.

1. Anti-matky

Podle odborníků byl tento typ matky pravděpodobně v minulosti obětí zneužívání nebo zanedbávání. Může také pocházet z „nezdravého“ rodinného prostředí. Samozřejmě ne všechny ženy, které něco takového zažijí, si vytvoří doma podobnou situaci. Často se změní z obětí v samotné agresory. Stávají se těmi lidmi, kterými v minulosti pohrdaly.

2. Matky – manažerky

Tento typ matek pochází z „tradičního“ rodinného prostředí. Velmi dobře si uvědomují očekávání společnosti. Původně mohou být samy obětmi a nesou si hluboké trauma. Chtějí zajistit, aby jejich vlastní děti nezažily to co ony. Ať už to byla jakákoliv nespravedlnost, nebo diskriminace.

Stávají se z nich matky – manažerky, které plánují dítěti jeho život a budoucnost. K vytyčeným cílů se pak snaží svého potomka taková žena dotlačit. Yardleyová říká, že tento typ rodičů je „strážcem brány, který úzkostlivě chrání své dítě před okolním světem do té míry, že se jeho chování stává stále více deviantním.“

3. Pasivní matky

Tato matka se bojí toho, jak bude její dítě posuzovat okolí. Po celý život dělaly to, co od nich společnost očekává. Byly tiché, pasivní a „šoupaly nohama“. Pokud jejich děti začnou zlobit, strach z nálepky je přiměje k tomu, že začnou popírat, co se děje. Zametají situaci pod koberec a ignorují všechny varovné signály v naději, že je to jen určité období, které přejde.

Záminka ochrany

Kriminoložka říká, že všechny tři typy matek těží z respektu společnosti k soukromí. Způsob, jakým totiž tyto matky vychovávají své děti, zůstává do značné míry tím, do čeho vám nic není. Proto je tato situace těžko odhadnutelná dopředu. Prevence v podstatě neexistuje.

„Soukromí může být cenné, protože nám umožňuje omezit, kdo má přístup do našich rodinných prostor. Umožňuje nám kontrolovat, kdo o naší rodině, co ví. Soukromí však může být také bariérou, za níž se může dařit násilí, zneužívání, zanedbávání a popírání. A může se začít rodit vrah,“ uzavírá.

Zdroj: www.mirror.co.uk, obkec.azet.sk