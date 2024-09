Externí autor 20. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Matt LeBlanc se netají tím, že herectví pro něj bylo skutečně jen zdroj živobytí. Dar bavit lidi coby Joey Tribbiani nikdy nebral jako své poselství nebo dokonce vášeň. Herec, kterého proslavila právě role v úspěšném sitcomu Přátelé, se netoužil stát hercem, aby světu přinesl něco nového. Proč tedy?

Mnohé fanoušky seriálu Přátelé tento výrok nejspíš překvapí, Joey Tribbiani, věčně usměvavý chlápek z party přátel, který by sám pro jakoukoliv filmovou (i seriálovou) roli udělal cokoliv. Jak málo má ovšem seriálový představitel společného se svým skutečným protějškem v reálném životě.

„Je to prostě jen práce. Přijdu, pracuji a jdu domů. A výplatnice je pro mě zřejmě to nejdůležitější na celém procesu,“ uvedl americký herec pro magazín The Times. Než přišla role v Přátelích, živil se Matt LeBlanc všelijak, dokonce i jako tesař.

V kapse měl 11 dolarů, pak přišli Přátelé

Potřeboval peníze, ostatně měl v kapse posledních jedenáct dolarů, a tak chodil na všechny možné castingy. „To je pravda. Totálně jsem to podělal. Měl jsem si dávno celé měsíce předtím najít pořádnou práci, protože s jedenácti dolary v kapse daleko nedojdete. Nájem jsem měl na měsíc dopředu zaplacený, ale co ten další? Nevím. Vždycky jsem měl takový přístup, že prostě budu v pohodě. Nikdy jsem nechtěl být největší herec na světě, chtěl jsem jen platit účty. A pak přišli Přátelé,“ pokračuje ve vyprávění LeBlanc.

V tu dobu asi jen stěží mohl vědět, jak tato role ovlivní jeho život. S partou Přátel strávil dlouhých deset let, poslední řada se vysílala v roce 2004. Protože se ze seriálu stal doslova fenomén, hollywoodští tvůrci zkusili „vytrhnout” Joeyho a udělat mu vlastní show. Joey Tribbiani jakožto sólista dostal prostor na dva roky, pak se ovšem jak on, tak Matt LeBlanc ze světa televizních obrazovek vytratili.

A co se stalo? To, čeho se nejspíš bojí každý umělec, diváci ho spojovali pouze s Joeym, tudíž se z Matta stal herec jedné role. O tomto příkoří by mohli vyprávět jak Elijah Wood, tak třeba Daniel Radcliffe. Ti se nicméně z filmového Froda a Harryho Pottera vymanili vcelku úspěšně, ačkoliv jim to už nikdy nikdo neodpáře

Dnes je jeho majetek je odhadovaný na 2 miliardy

Kromě toho si ovšem herec procházel náročným obdobím i v soukromém životě. „Rozváděl jsem se, měl jsem nové miminko, dceři diagnostikovali nějaké zdravotní problémy, bylo to drsné období. Práce nebyla prioritou. Uvědomil jsem si, že nejdůležitější věcí v životě je rodina. Takže jsem stiskl reset tlačítko a zaměřil se na věci, které byly opravdu důležité,“ prozrazuje dál v rozhovoru pro The Times.

Nicméně pro herce, který hercem ani být až tak netoužil, je situace i přese všechna úskalí stále více než příznivá. Díky své roli v Přátelích má do konce života vystaráno. Seriál se neustále reprízuje po celém světe, tudíž z každého jednoho odvysílaného dílu mají jeho představitelé stále „nějaký ten dolar do kapsy”. Dalo by se říci, že z LeBlanca se stal sitcomový rentiér. Jeho majetek je odhadovaný na 85 milionů dolarů, což odpovídá zhruba dvěma miliardám korun.

Zasáhla ho smrt kamaráda

Před nedávnou dobou ovšem přišlo další LeBlancovo zmizení, stalo se tomu tak po smrti jeho kolegy a kamaráda Matthewa Perryho. „Matthew, jen s těžkým srdcem ti nyní dávám sbohem. Naše společné chvíle patří upřímně k těm nejlepším a nejoblíbenějším v mém životě,“ vypsal ze sebe svůj smutek seriálový Joey, když Perry zemřel.

Fotografům se nicméně podařilo herce vyfotit, jak se ochomýtá kolem showroomu aut v kalifornském Van Nuys. Kromě seriálu Přátelé a následného Joeyho, mohli fanoušci tohoto herce vidět i v populárním seriálu Top Gear, který v letech 2016 až 2019 spolumoderoval. LeBlancovou velkou vášní (narozdíl od herectví) jsou totiž právě auta.

Jenomže pohled na herce to nebyl věru radostný. Sice jsme se už smířili s tím, že Matt LeBlanc už dávno nevypadá jako Joey, že značně prošedivěl a přibral nějaké to kilo. Ale tohle nejspíš nikdo nečekal. LeBlanc měl na sobě tmavé džíny, černé tričko, kšiltovku a sportovní obuv. To by nebylo nic proti ničemu, ovšem celkově zkrátka herec působil zanedbaným dojmem.

Ostatně to sami můžete posoudit podle fotografií v naší galerii.

