Externí autor 18. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Rok od tragického úmrtí Matthewa Perryho (†54) se Matt LeBlanc (57) stále nemůže vzpamatovat ze ztráty blízkého přítele. Bývalý představitel Joeyho ze seriálu Přátelé se uzavřel do sebe a jeho stav vzbuzuje obrovské obavy u nejbližších.

Hvězdy legendárního sitcomu drží při sobě víc než kdy jindy. Jennifer Aniston (55) a Courteney Cox (60) se střídají v péči o zdrcenému kolegu, který viditelně trpí následky ztráty dlouholetého přítele. Podle zdrojů z hercova okolí tráví u něj dokonce i několik dní v týdnu.

Dojemné rozloučení

Když loni v říjnu Matthew Perry tragicky zemřel ve své vířivce, Matt LeBlanc byl jedním z prvních, kdo se s ním veřejně rozloučil. „Matthew byl víc než kolega, byl jako můj bratr,“ svěřil se tehdy LeBlanc v emotivním příspěvku na Instagramu. „Ty společné chvíle před kamerou byly nejkrásnějšími momenty mého života. Vždycky se budu usmívat, když na tebe pomyslím, a nikdy na tebe nezapomenu.“

„Matt a Matthew měli zvláštní pouto,“ prozradil producent seriálu Přátelé Kevin Bright. „Jejich chemie na obrazovce nebyla hraná – skutečně byli nejlepšími přáteli i mimo natáčení.“

„Všichni jsme věděli, že Matt to nese nejhůř z nás. On a Matthew spolu trávili nejvíc času, i když už seriál dávno skončil,“ doplnil pak David Schwimmer, který v seriálu ztvárnil Rosse.

„Bylo to nejlepších deset let mého života. Užil jsem si při tom nejlepší časy. Ale nemyslím si, že ‘stýská se mi’ je to správné slovo. Vždycky to bude mít speciální místo v mém srdci. Bylo to velmi smutné, když to skončilo, ale člověk jde dál – všechny dobré věci jednou končí,“ potvrdil před časem sám Matt při vzpomínce na natáčení.

Herec je k nepoznání

Novináři ho nedávno zachytili v ulicích Los Angeles a jeho vzhled vyvolal znepokojení. Herec výrazně přibral, působí unaveně a je často viděn s cigaretou. „Když ho potkáte na ulici, sotva ho poznáte,“ uvedl časopis InTouch Weekly. „Přestal dbát o svůj vzhled a většinu času tráví doma.“

LeBlanc žije momentálně sám v domě právě v Los Angeles. Jeho poslední známý vztah skončil v roce 2022 a od té doby se straní společnosti. „Matt prochází životní krizí a potřebuje čas na přehodnocení svých priorit,“ říká Jennifer Aniston, která s ním sdílela obrazovku deset let, a nyní se o něj tak trochu stará: „Jsme rodina, vždycky jsme byli a vždycky budeme. Když jeden z nás trpí, trpíme všichni. Matt potřebuje vědět, že v tom není sám.“

„Snažíme se být Mattovi oporou. Pravidelně ho navštěvujeme, vaříme mu a hlavně – jsme tu pro něj. Někdy stačí jen sedět a mlčet, jindy se díváme na staré díly Přátel a vzpomínáme,“ dodává Courteney Cox. Lisa Kudrow, další z hvězd Přátel, nedávno prozradila: „Matt vždycky byl srdcem naší skupiny. Teď je na nás, abychom mu pomohli najít zpět jeho úsměv. Věřím, že se z toho dostane, je silnější, než si myslí.“

Návrat před kameru v nedohlednu

Od roku 2020, kdy skončil s natáčením seriálu Man with a Plan, se LeBlanc stáhl z veřejného života. „Momentálně nemá žádné herecké plány. Potřebuje čas pro sebe a my jeho rozhodnutí plně respektujeme,“ tvrdí jeho agent.

I přes současnou situaci jeho blízcí věří, že se Matt dokáže vrátit do normálního života. „Joey byl vždycky optimista a něco z něj v Mattovi zůstalo,“ říká Courteney Cox. „Jen potřebuje čas a podporu, kterou mu my všichni rádi dáme.“

Zdroje: www.super.cz, www.bbc.co.uk