Duch z Normandie: Nesmrtelný zabiják Matt Urban děsil nacisty k smrti

Nepřátelé mu dali přezdívku Duch a Matt Urban se tak opravdu cítil. Za celou svou službu vlasti byl poraněn více než desetkrát, mnohdy to byla natolik závažná zranění, že kdokoliv jiný by jim podlehl.

Matt Louis Urbanowitz se narodil 25. srpna 1919 v Buffalu v New Yorku. Otce měl Poláka, matka pocházela z amerického městečka Depew. V roce 1941 vystudoval Univerzitu Cornell, v tomtéž období také narukoval do armády, aniž by tušil, že za pár měsíců se Spojené státy zapojí do druhé světové války.

Odolný hrdina

Jeho první misí mimo vlast se v listopadu 1942 stala invazní operace do severní Afriky. Tam se naplno projevilo jeho hrdinství, a přestože ho zasáhla střepina z německého granátu, nevzdal se, dokud úspěšně neodvrátili německý protiútok.

Při vylodění v Normandii v roce 1944 se chopil bazuky a společně se spolubojovníkem, který mu nesl munici, šel proti německé jednotce po zuby ozbrojené kulomety. Urbanovi se s velkou dávkou štěstí podařilo vyhnout smrtelným střelám a zničit nepřátele i s jejich tanky.

Z pobřeží si probojoval cestu do vnitrozemí k vesničce Orglandes, tam se ovšem nedokázal vyhnout střepině z protitankového kanonu. Urban překousl bolest v levé noze a vedl svou jednotku dál za vítězstvím, dokud mu osud druhého dne nezkřížil cestu dalším zraněním. Byl převezen do polní nemocnice a následně evakuován do Anglie, kde se měl zotavovat. Na lůžku setrval jen několik dní; dozvěděl se, že je na tom jeho jednotka špatně, a s novým týmem odešel zpět na frontu.

Své muže překvapil holí, o kterou se musel opírat, nijak mu ovšem nezabránila vzít do volné ruky kulomet a podat si útočící nacisty. Jeho muži se chopili příležitosti, vlezli do opuštěného tanku a zbytek přeživších rozprášili.

Fatální zranění

O pár dní později byl zasažen několika šrapnely do hrudi, jako štěstím žádný z nich nezasáhl srdce. Urban odmítl převoz do nemocnice, střepiny vytáhl s pomocí svých mužů, a pokračoval v řádění na Němcích.

Fatálním se mu stala Belgie. Dne 3. září 1944 se ocitli pod křížovou palbou a jedna z kulek ho trefila přímo do krku. Urban tentokrát lékařskou pomoc nemohl odmítnout a byl převezen do polní nemocnice. Těžké zranění hrtanu přežil, ale nenávratně přišel o svůj hlas.

Po dlouhé rekonvalescenci se Urbanovi zastesklo po zbrani, a zkusil se znovu přihlásit do aktivní služby. Ze zdravotních důvodů mu to nebylo dovoleno, mohl však zůstat se svou jednotkou, dokud nebyla poslána zpět do Anglie.

Za svou „nepřemožitelnost“ v bitvách si vysloužil kromě přezdívky Duch i mnoho ocenění, mimo jiné sedm purpurových srdcí a Medaili cti, udělenou v roce 1980. Matt Urban zemřel 4. března 1995 ve věku 75 let.