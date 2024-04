close info ČSFD / © Česká televize / ČSFD / © Česká televize

Tereza Malá 15. 4. 2024

Na konci května tomu bude již 15 let, co hudební scénu opustil nezapomenutelný zpěvák, charismatický Waldemar Matuška. Přestože s rodinou za komunismu emigroval do Ameriky, jeho jméno je zapsáno v srdcích českých fanoušků. Byl milovníkem žen a údajně měl dokonce románek s Ginou Lollobrigidou.

Waldemara Matušku máme většinou spojeného, tedy kromě jeho nezapomenutelných písní, s jeho atraktivní manželkou, Olgou Blechovou, v trochu kovbojském outfitu – se širákem a dlouhými tmavými vlasy. Ostatně i Waldemar Matuška byl fešák, s jeho čertovským vzhledem, bohatým plnovousem a podmanivým hlasem. Není divu, že mu ženy ležely u nohou. A ne ženy ledajaké! Odtajněné archivy StB přišly s informací, že měl poměr s Lollobrigidou. Olga, jeho manželka, tento vztah komentovala velmi zvláštně. Záhadná kapitola ve Waldemarově životě Příběh slavného zpěváka Waldemara Matušky je bohatý nejen na hudební a herecké triumfy, ale i na milostné eskapády a románky, které by mohly naplnit stránky pikantního románu. O jeho údajném milostném dobrodružství s italskou divou Ginou Lollobrigidou kolují dosud pověsti, o jejichž pravosti nikdo podrobnosti neví. Mělo se to stát na festivalu v Karlových Varech. Tam se údajně začala psát jedna z nejzajímavějších kapitol v životě legendárního Waldemara Matušky. Svazky StB dlouhá léta ukrývaly zprávy o možném románku mezi českým zpěvákem a italskou kráskou. Informátor, jehož totožnost zůstává v anonymitě, měl donést, že Waldemar a Gina sdíleli intimní chvíle právě na tomto festivalu. Ostatně Gina byla známá svou zálibou ve výrazných typech. A tomu by Walda odpovídal. Matuška byl známý svým uhrančivým kouzlem, kterému bylo těžké odolat. Jenže pokud šlo o jeho milostná dobrodružství, zachovával si takt gentlemana. Jak později sdělila tehdy již vdova, Olga Matušková, o některých kapitolách jeho života se dozvídáme jen z druhé ruky. „Waldu jsem o tom nikdy neslyšela mluvit, ale vím, že o tom psali estébáci. Je to zábavné," komentovala s nadhledem. Ženy ve Waldově životě Wlademar Matuška o ženách často zpíval. Například jeho píseň Kristinka je dodnes hrána v rádiích. Jeho životní láskou byla ale právě Olga. Olga Blechová stála po jeho boku až do konce jeho života. Waldemar Matuška však prošel vícero hlubokými vztahy. A měl z nich i mnoho jizev. Od tragické ztráty dvojčat, holčiček, jež měl s první manželkou Jiřinou Šťastkovou, přes bezdětné manželství s Hanou, které říkal Dulina, až po leta společného života s herečkou Jitkou Zelenohorskou, která se o něm vyjadřovala jako o divokém milenci. „Přestože jsme na sebe neměli moc času, tak když už k něčemu došlo, stálo to za to. Byl to divoch." Překvapivá emigrace I když byl svým způsobem rebel, Waldemar Matuška se nikdy nesnažil své soukromí stavět na odiv. O to více překvapila jeho fanoušky emigrace jeho rodiny do USA, kam už utekli s jejich synem Waldou. V nové vlasti na Floridě si vybudovali domov a Waldemar pokračoval v koncertním životě, zatímco v Československu bylo jeho jméno zapsáno na seznam nežádoucích interpretů. Život ve zkratce Waldemar Matuška se narodil v Košicích, ale vyrostl v Praze. Již od mládí se začal pohybovat na hudební scéně a jeho hudební i dramatický talent rychle rozpoznali diváci i odborníci. I když školou prolézal s průměrným prospěchem, jeho talent a vášeň pro hudbu jej vedly k tomu, že se učil hrát na několik nástrojů. Své první kroky na umělecké scéně započal ve sboru, což mu otevřelo dveře k jeho další kariéře. Vyučil se sklářem a krátce dělal v huti v Karlových Varech, ale brzy se zcela oddal hudbě. Po vojenské službě, kde působil jako osvětový pracovník, se začal naplno věnovat zpěvu a skládání písniček, což jej zavedlo k prvním významným rolím a nahrávkám. Své jéno spojil s divadly Semafor a následně Rokoko, kde nejen zpíval a hrál, ale také spolupracoval s legendami Jiřím Suchým a Jiří Šlitrem. Zavzpomínejme na něj: Zdroj: Youtube Naučil se propojit hudební talent s hereckou disciplínou a stal se oblíbeným nejen díky svému hlasu, ale i jako herec. Zahrál si Kojota Kida v Limonádovém Joeovi, nebo ve filmu Všichni dobří rodáci. Dvakrát získal Zlatého slavíka. Po revoluci se z emigrace občas vracel na česká pódia, a ačkoliv se do vlasti už definitivně nevrátil, české publikum jej nikdy neopustilo. Nyní je tomu už téměř 15 let, kdy je tento zpěvák po smrti. Ale jeho hity patří k těm věčným. Určitě se o nich hovoří více než o jeho milostných vzplanutích. A pokud se mu skutečně podařilo získat krásku tisíciletí, Ginu Lollobrigidu, pak mu to budiž ke cti. Pravda bude zřejmě navždy utajena, ale Waldovo charisma a talent jsou nesmrtelné. Letos v červenci by mu bylo 92 let. Zdroje: zeny.iprima.cz, zeny.iprima.cz, www.csfd.cz, www.denik.cz

