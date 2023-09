Mnohé filmy i seriály se nám nesmazatelně vepsaly do pamětí i díky dětským hrdinům. Představitelé některých z nich zasvětili herectví celý život, jiní se pro nás „ztratili“, vydali se jinou cestou a na natáčení vzpomínají jako na hezkou kapitolu svého dětství. „Matýsek“ ji zná jen z vyprávění…

To jsi ty…

„Matýsek jsi ty…“ řekla Lukáši Pelánkovi maminka, až když mu bylo sedm roků. O inzerátu na konkurz na roli batolete do dnes již kultovní rodinné komedie Marie Poledňákové z roku 1982 S tebou mě baví svět jí řekla kolegyně v práci, a tak svého ročního synka na konkurz prostě „donesla“. Lukáš byl z mnoha dětí vybraný především proto, že neplakal, když šel z náruče do náruče, a naopak začal ronit slzičky, když bylo potřeba. Jak ho rozplakat prý samotné režisérce pak poradila i jeho maminka.

Následující video ukazuje scénku s malým Matýskem:

Zdroj: Youtube

Lukáš se narodil 12. ledna 1981 v Praze. Na rozdíl od svých dětských kolegů, kteří si na natáčení pánské jízdy – „expedice na Apaluchu“ vzpomínky uchovali, „… já si pamatuju prd,“ říká dnes s úsměvem sympatický Lukáš.

I dnes je spolu baví svět

Lukáš jako jednoroční batole se sám jako Matýsek nezná jen z filmu. S některými herci i představiteli dětských rolí se pravidelně schází při různých příležitostech či výročích filmu. Z natáčení této „komedie století“, jak ji vyhodnotili diváci v roce 1998, tak zná „své zážitky“ prostřednictvím jejich vyprávění. Ač byl tehdy mimino, i tak tato role jeho život svým způsobem ovlivnila, jak zavzpomínal třeba u příležitosti 40 let filmu v pořadu Jana Krause.

close info YouTube zoom_in Lukáš se stále se svými kolegy z natáčení schází

Lukáš se zjevným smyslem pro humor přiznává, že byl jako mladistvý poměrně stydlivý. A tak, když chtěl jednou na nějaké diskotéce vyzvat dívku k tanci, zkusil to neobvyklým způsobem – skrz svou miminkovskou popularitu: „Vsaď se, že jsi mě viděla nahatého. Jestli jo, jdeš se mnou tancovat…,“ řekl jí a poté zmínil svou roli Matýska. Slečna mu stroze odpověděla, že film S tebou mě baví svět neviděla. No, měl smůlu a na parket ji nedostal. Neuvedl, kolik mu tehdy bylo let, ale přiznal, že na dnešní mladé holky to nezabere, protože dnešní generace slavné české komedie spíš neznají, než znají.

close info YouTube zoom_in Lukáš je neodmyslitelně spjatý s hláškou „…Matýsek se pos*al.“

Doslova celý film je protkaný nezapomenutelnými hláškami, děti se objeví i v „hanbaté“ scénce, když je jejich otcové musí vykoupat. Ač dnes na to vzpomínají s úsměvem, na škole se občas kvůli tomu stali i terčem vtípků spolužáků, které ne vždy dobře nesli. Lukáš je neodmyslitelně spjatý s „…Matýsek se pos*al.“ K tomu vtipně říká, že když se mu kvůli tomu smáli, řekl jim „… hele ty taky, ale já za to dostal prachy.“ Kdo může říct, že je za to, co dělá každé mimino do plínek placený?

Jak se Lukáš z plátna vytratil

Lukáš se už nikdy žádného dalšího konkurzu nezúčastnil. Více se zajímal o sport, hrál volejbal. Věnoval se i dalším koníčkům, sbíral autíčka, známky. Z filmů dává přednost spíš dobrodružnému žánru. Po základní škole vystudoval Integrovanou školu poštovní a v oboru setrval. Nechodil od domu k domu s pošťáckou brašnou a nevhazoval do dopisy do schránky. Místo dostal v oddělení balíkových služeb na vyřizování hromadných zásilek, hlavně ze zahraničí. Zvolil si práci, kterou chtěl dělat, a na film jen vzpomíná.

Zdroje: www.csfd.cz, www.fdb.cz, www.tvguru.cz, www.youtube.com