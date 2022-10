Mauna Loa, největší štítová sopka světa. Vědci spočítali pravděpodobnost výbuchu

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Ostrov Havaj je, trošku s nadsázkou, v podstatě sopka – Mauna Loa. Aktivní a největší na planetě. Lidé, kteří poblíž žijí, jsou kvůli ní vystaveni mnoha nebezpečím. V ohrožení jsou nejen oni, ale i majetek. Aby bylo možné jejich včasné varování, je vědci neustále sledována. Nedávná pozorování odhalila nový a znepokojivý jev, který zvyšuje pravděpodobnost dalšího výbuchu.

Sopka sopek

Štítová sopka Mauna Loa ční nad mořem do výšky 4 170 metrů. Její druhá, pětikilometrová polovina je skryta pod hladinou. Dno oceánu její tíhou kleslo o osm kilometrů. Je stará a činná už 700 000 tisíc let. Od prvního zdokumentovaného výbuchu v roce 1843 se ozvala už třiatřicetkrát. Naposledy vybuchla v roce 1984. Spí třeba pouhé měsíce anebo celé roky. Její lávové proudy zasáhly jižní i západní pobřeží ostrova. A to hned osmkrát (1859, 1868, 1887, 1926, 1919 a třikrát v roce 1950). Nové vědecké údaje ukazují, že se k možnému podnícení erupce přidaly další jevy.

Sopka pod dohledem

Mauna Loa je prakticky pod neustálým dozorem výzkumníků a vulkanologů, především z Havajské vulkanické observatoře a U.S. Geological Survey. Ti zjistili, že se během let 2014 až 2020 vytvořilo nové magma, které začalo proudit na jiné místo v komoře sopky. Směr se měnil podle tlaků, které na lávu působí. Takový tok byl zaznamenán poprvé. Sopka navíc leží podél zlomu, kde dochází k posunům v půdě. To vědci sledují pomocí GPS. Lávové proudy, posuny a průniky lávy mění tvar sopky. V roce 2021 na základě GPS sledování a dalších satelitních údajů vypočítali budoucí model toku uvnitř sopky. Přepokládají, že nové a nové průniky zvyšují pravděpodobnost zemětřesení a tím i další erupci.

Zdroj: Youtube

Země se otřásá

„Zemětřesení by mohlo změnit pravidla hry," vysvětlil mořský geolog F. Amelung z University of Miami. „Uvolnilo by plyny z magmatu, což by vytvořilo dodatečný tlak a vztlak, který by stačil k rozbití horniny nad magmatem.“ Během srpna 2022 zaznamenaly seismometry pod vrcholem a na svazích sopečného velikána přibližně 206 zemětřesení, ale o malé síle (pod 3 stupně Richterovy stupnice), některé pod hladinou moře. Devadesát z nich je součástí zemětřesného roje. Tato zemětřesení zatím nejsou podstatnou hrozbou. Již na jaře 2021 došlo pod vrcholem Mauna Loa k zemětřesnému roji. Během sedmi týdnů se země otřásla tisíckrát, dokonce i čtyřicetkrát za den.

Probudí se Mauna Loa?

Dle vulkanologů je předpověď možného výbuchu „neuvěřitelně složitý úkol“. „Je to takový vzrušující problém,“ řekl Amelung. Zatím, jak se zdá, je klid. Během posledních sledování nebyly na Mauna Loa zaznamenány žádné výrazné změny. „Můžeme vysvětlit jak a proč se magmatické jádro během posledních šesti let změnilo. Budeme pokračovat v pozorování a to nakonec povede k lepším modelům pro předpověď dalšího místa erupce.“ Výbuchu sopky žádný vědec nezabrání, ale díky vědeckým pozorováním nemusí havajští obyvatelé dopadnout jako ti z Pompejí.

Zdroje: www.sciencealert.com, www.nps.gov