Vědci našli pod ostrovem Mauricius ztracený kontinent. Táhl se až k Indii

Ostrovní stát Mauritius je považovaný za cestovatelský ráj. Hluboko pod svým povrchem ale skrývá pozoruhodnou věc. Prastarou zemi, která jako bájná Atlantida zmizela v moři. Podle profesora Lewise Ashwala se od Gondwany oddělila v době, kdy se Indie odtrhla od Afriky a její další části jsou stále roztroušeny na dně Indického oceánu.

V době, kdy se působením silných gravitačních polí začaly od sebe vzdalovat Indie a Madagaskar, se Mauritia, jak byl ztracený kontinent pojmenován, protáhl, až se osamostatnil. K jeho potopení došlo pravděpodobně před 84 miliony lety.

Psal se rok 2008. Lewis Ashwal se se svým týmem rozhodl, že na ostrově Mauritius prozkoumá sopečné horniny. Následná analýza vědce překvapila. Ve vzorcích se objevil minerál zirkon starý 2,5 až 3,6 miliardy let. Dotyčný nerost nejčastěji krytalizuje v žulách. Obsahuje množství kovových prvků uranu, thoria a olova, z nichž se dá sestavit podobný geologický záznam vzorků.

Geologists have recovered bits of Mauritia, a continent that vanished ~2 billion years ago. https://t.co/qNpTqy2soF pic.twitter.com/XPZ0okd5um