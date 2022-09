Výstřední podivín zakopal poklad a zanechal stopu. Už 30 let se směje hledačům

Výstřední podivín zakopal poklad a zanechal stopu.

„Až budete v Caruburcu a budete mít Albiona vzadu, hledejte otvor, který odhalí Nebeské světlo." Tak zní jedna z jedenácti hádanek, jež mají lovce pokladů přivést k bronzové sošce sovy. Na neznámém místě kdesi ve Francii ji ukryl spisovatel Paul Régis Hauser.

Bylo 23. dubna roku 1993. Hodinky ukazovaly 3:30 ráno. Světlovlasý muž s brýlemi vystoupil z auta a s lopatou stoupal k nedalekému kopci. Tam se dal do práce. Za necelou hodinu byl hotový. Na vlhkou hlínu položil drn trávy a utřel si zpocené čelo. Zde cesta končí. Kdo zakopaný předmět najde, vyhrál.

Stane se pak majitelem Zlaté sovy. Patnáctikilové zlatostříbrné sošky ozdobené diamanty. K cíli ho přivede jedenáct textových hádanek, jež se vyskytují v knize s názvem On The Trail Of The Golden Owl. Pod pseudonymem „Max Valentin“ ji napsal rodák z Sarreguemines, bývalý jezdec rallye, marketingový konzultant a milovník záhad Paul Régis Hauser.

Max Valentin a poklad

S nápadem vydat knihu pro lovce pokladů přišel na konci 70. let 20. století. Tvorbou hádanek strávil 450 hodin. Jejich vyluštění a samotné hledání bronzové kopie vzácné sovy má zabrat čtyři měsíce až rok. Přál si však, aby se všichni nadšenci dali dohromady. „Byla by nalezena za dvě hodiny," sliboval.

To se však nestalo. I přesto, že existuje Asociace badatelů Zlaté sovy, kteří denně analyzují jedenáct dvojstránek, z nichž každá obsahuje zašifrované texty, kartografické kódy, historické narážky a matematické hlavolamy.

Úspěch neslavili ani ti, již si chtěli pomoci detektory kovu. Zlatá sova v hodnotě skoro 40 milionů korun je tak stále bezpečně uložená v trezoru spisovatelova právníka. Sami lovci si stále nejsou jistí, kde by se poklad měl nacházet. Jedni věří, že je zakopán v lokalitě kolem vesnice Dabo ležící v srdci masivu Vosges Moselle, další pátrají jinde.

Posedlí pokladem

Hledači ze sdružení Zlaté sovy jsou knihou doslova posedlí. „Stačí ji otevřít a narazit na nové vodítko. Vím, že musím pokračovat," říká 50letá Cédric Delepaut. „Zaměstnává vaši mysl dnem i nocí. Nedokážete spát. Je to jako droga!" S ní souhlasí i další nadšenci. Yvon Crolet, 78letý inženýr v důchodu, strávil pronásledováním sovy 20 let. Nyní je přesvědčen, že jde o podvod. Jelikož je spisovatel již třináct let mrtev, zažaloval jeho dědice. Doufá, že je tak donutí odhalit pravé místo, kde poklad leží.

Zdroj: Youtube

Navzdory své frustraci Crolet uznává, že je hra geniální. „Měl jsem z lovu obrovskou radost. Znamenal nový způsob vidění, jako druh duchovního hledání. Šlo o to dívat se kolem sebe a vidět různá znamení." Autor sochy Michel Becker zatím potvrdil, že poklad nalezen opravdu nebyl. Původní zkorodovanou bronzovou sovu nahradil novou.

