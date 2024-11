Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Tato tajemná dívka prorazila především kvůli své kráse ve světě. Dokázala tak, že ženy z České republiky patří k těm nejkrásnějším. V současné době patří k nejvíce vyhledávaným celebritám. Mimo to je i výraznou osobností v odvětví charity.

Žena ze snímku se narodila v roce 1971 v Pardubicích. Vystudovala základní školu se zaměřením na sport, především na atletiku. Na gymnázium se vydala do Prahy, kde po maturitě začala studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studium po dvou letech ovšem ukončila. Stála za tím její slibně rozjetá kariéra modelky.

Zlatá éra modelingu

Svou úspěšnou kariéru zahájila tato známá modelka v roce 1989 v Paříži. Byla hvězdou přehlídkových mol značek jako je Dior, Chanel, Prada, Gucci nebo Ralph Lauren. Zářila i na titulkách těch nejvíce prestižních módních časopisů jako je Elle nebo britské Vogue.

Společně s touto kráskou si užívala popularitu i další známá modelka Eva Herzigová. Přátelství těmto modelkám zůstalo dodnes. Společně si prožily začátky kariéry i období největší slávy.

Tato tajemná žena si během své kariéry postupně zesvětlovala své hnědé vlasy. Nejprve si do svých vlasů dala pár blond pramínků, později se z ní stala úplná blondýnka.

Hvězdou modelingu byla v době, kdy panovaly pro modelky velmi přísná pravidla. „Devadesátá léta jsou nenávratně pryč, svět módy se změnil. Hodně jsme cestovaly, byly jsem malá skupina holek, znaly jsme se i s vizážisty a tehdy nás ještě přeměřovali, hrálo se na míry 90–60–90,“ popsala období, ve kterém byla na výsluní.

Úspěšná filantropka

K této krásné ženě patří i charita. Založila svou vlastní organizaci, která pomáhá znevýhodněným a opuštěným dětem. K založení nadace ji přivedla vlastní zkušenost.

„Vše začalo v roce 1996 návštěvou pražského kojeneckého ústavu. V té době jsem žila v Americe, kde bylo běžné, že lidé pomáhali a přispívali různým neziskovkám, a charita byla součástí každodenního života. Chtěla jsem taky pomoct a přispět, ale konkrétně. V roce 1996 jsem se dostala do kojeneckého ústavu v pražské Krči. Bylo mi tenkrát pětadvacet a jako topmodelka jsem létala mezi Paříží a New Yorkem. Vlastně jsem vůbec netušila, že existují tahle polozapomenutá místa. V kovových postýlkách leželo na pokoji deset dětí, mezi nimi chodily sestřičky v bílých pláštích a hlavně tam všude vládlo neuvěřitelné ticho,“ vzpomínala pro iDnes.cz.

Stárnutí s grácií

Tato tajemná žena z fotografie je matkou tří dětí. Všechny děti má s cizinci. Otcem jejího nejstaršího syna je bývalý dánský tenista Frederik Fetterlein. Otcem dalších dvou dětí je podnikatel z Turecka Burak Oymen.

V současné době je této krásce třiapadesát let. I po padesátce je věrná přirozenému stárnutí. Nenajdete na ní žádné vylepšení od plastických chirurgů. „Jsem pro přírodní neinvazivní péči o pleť. Mám za to, že u žen je rozhodujícím faktorem také to, kolik chci za kosmetiku utratit. Do hry také přichází vaše životospráva, jak se věnujete sportu, co jíte, jak spíte a jestli se stresujete," prozradila své preference.

Naše tajemná žena dbá i na to, aby měla dostatek pohybu a kvalitní jídelníček. Svou dokonalou postavu si udržuje pravidelným pohybem. Zamilovala si tanec, jógu a kruhový trénink. Pravidelně chodí i na procházky.

Víte, o koho se jedná? Naší tajemnou kráskou z fotografie je jedna z nejúspěšnějších českých modelek Tereza Maxová!

Zdroje: Žena Aktuálně, iDnes.cz, Český rozhlas