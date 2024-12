Mayové patří mezi nejzajímavější kultury v historii lidstva. Jejich komplexní společenská struktura, znalosti v oblasti vědy a monumentální architektura nepřestává fascinovat odborníky i laiky. Zároveň pro svůj rozkvět dokázali využít přírodní zdroje, jež vznikly díky katastrofické události.

Nedostatek pitné vody, dlouhotrvající období sucha a eroze půdy. Staří Mayové, žijící na Yucatánském poloostrově, si za své útočiště nevybrali právě přívětivé prostředí. Aby přežili, začali využívat přírodní útvary, jako například propadliny a jeskynní nádrže.

V oblasti s minimálním počtem řek a jezer představovaly tzv. cenote jediné trvalé vodní zdroje, které byly nezbytné pro přežití mayských osídlení. Řada z nich byla proto postavena kolem nich.

Voda z nich tak sloužila nejen pro uhašení žízně, ale byla používána i pro zavlažování polí, kde se pěstovaly fazole, tykve a kukuřice. Na sezónní déšť se totiž ani před třemi tisíci lety spolehnout nedalo.

Cenote

Na Yucatánském poloostrově existuje několik druhů cenote. Jedná se buď o vodní plochy, skryté jeskyně nebo částečně zakryté prostory. Tyto struktury vznikly erozí vápence. Zajímavostí ale je, že kolaps horniny urychlila známá katastrofická událost.

Když před 66 miliony lety dopadl na naší planetu asteroid Chicxulub, který způsobil masové vymírání, včetně vyhynutí dinosaurů, došlo také k rozsáhlému narušení zemské kůry. Vápencové podloží jihovýchodního Mexika se rozpadlo a vytvořilo síť podzemních jeskyní a propastí. Ty se v průběhu let naplnily vodou a staly se tak důležitými zdroji pitné vody pro místní obyvatele.

Cenote ale nepředstavovaly pouze přirozené studně. Byly považovány za portály do podsvětí a místa, kde sídlil bůh deště Chaac. Mayové do nich proto ukládali obětiny, včetně zlatých předmětu, šperků, keramiky nebo lidských ostatků. Zároveň byly do jejich stěn vyrývány obrazy bohů a zvířat.

Mayská astrologie

Podvodní archeolog Guillermo de Anda a archeolog Arturo Montero z univerzity v Tepeyacu si navíc myslí, že tyto struktury hrály klíčovou roli v architektuře, městském plánování a astrologii.

„Mayové, aby zkalibrovali svůj kalendář, museli určit dny v roce, kdy jim slunce svítilo přesně nad hlavou, ani o zlomek stupně níže nebo výše. Spekulovali jsme, že vyvolení kněží čekali uvnitř studny Holtún v Chichén Itzá na okamžik, kdy vertikální sloup slunečního světla prorazí vodu, aniž by se odrazil na kopuli,” vysvětluje Arturo Montero. Svou teorii se rozhodli ověřit.

Zdroj: Youtube

19. července se tak vydali do starověkého města a spustili se do propasti. Mezi 12:00 a 13:00 zvedli hlavu a čekali. „Opravdu to fungovalo,” radoval se archeolog.

Později zjistili, že v den zenitu, kdy je Slunce v nejvyšším bodě své denní dráhy, vychází v linii se severovýchodním rohem pyramidy El Castillo a zapadá v souladu s jejím západním schodištěm. Předpokládají tak, že to není náhoda a cenotes mohly hrát důležitou roli také při určování umístění staveb.

Zdroje: www.cs.wikipedia.org, www.nationalgeographic.com, www.cenotefinder.com, www.promotions.hu